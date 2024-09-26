Гагаузия попросила Молдавию освободить партию гумпомощи из России от пошлин
Гагаузские депутаты просят Кишинев освободить от пошлин партию помощи из России
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты Гагаузской автономии направят обращение в парламент Молдавии о принятии законодательной инициативы, которая предполагает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из России, сообщила в четверг глава региона Евгения Гуцул.
Ранее Гуцул заявила, что ей удалось достигнуть соглашения с автономной независимой организацией "Евразия" о выделении гуманитарной помощи гагаузским фермерам, которое было подписано при содействии лидера оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора. Она отметила, что обратится в парламент для того, чтобы пройти все законные процедуры по доставке помощи из России без препятствий.
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"Хочу выразить слова признательности депутатскому корпусу автономии, единогласно проголосовавшему за обращение в парламент Республики Молдова с законодательной инициативой. Данная инициатива предусматривает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из Российской Федерации", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что в партию входят 12 тысяч тонн груза, в том числе пять тысяч тонн дизельного топлива, минеральные удобрения и зерно для посевов на 120 тысяч гектаров. Гуманитарная помощь предназначена для гагаузских аграриев, понесших в этом году из-за засухи колоссальные убытки в размере около 29 миллионов долларов.
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"Мы надеемся, что правящая партия (партия "Действие и солидарность", неформальным лидером которой считают президента Молдавии Майю Санду – ред.) не станет политизировать проблемы аграрного сектора автономии и парламент рассмотрит и утвердит наш законопроект в кратчайшие сроки", - подчеркнула Гуцул.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной 2023 года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.
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