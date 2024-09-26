Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.09.2024 (обновлено: 18:27 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/gagauzija-1974911520.html
В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ
В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ - РИА Новости, 26.09.2024
В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ
Новый образовательно-исторический проект, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, стартовал в четверг в учебных заведениях Гагаузской автономии,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:23
2024-09-26T18:27
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974929138_0:97:1179:760_1920x0_80_0_0_a4874bd710e168acec5b50d0603148dc.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Новый образовательно-исторический проект, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, стартовал в четверг в учебных заведениях Гагаузской автономии, сообщила глава региона Евгения Гуцул. "В учебных заведениях Гагаузии стартует новый образовательно-исторический проект — выставка "Сила слабых", посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны. Выставка "Сила слабых" охватит все учебные заведения автономии, где учащиеся 8-12 классов смогут узнать о ранее неизвестных фактах про освобождение Молдовы и полный разгром немецко-фашистских захватчиков", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, первая такая выставка была открыта в четверг в лицее имени воина-интернационалиста Дмитрия Мавроди в главном административном центре автономии – городе Комрат. "Пока президент Молдовы Майя Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солиидарность" - ред.) насаждают нашим детям историю соседней страны и допускают героизацию фашизма в нашей стране, наша команда в Гагаузии защищает историческую память и наши традиционные ценности", - отметила глава Гагаузии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной 2023 года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.
https://ria.ru/20240501/kompleks-1943349243.html
https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html
молдавия
гагаузия
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974929138_101:0:1149:786_1920x0_80_0_0_4828b182f351a5c391f9183c22ada135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ

Гуцул: в школах Гагаузии стартовал образовательный проект, посвященный ВОВ

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramОткрытие выставки "Сила слабых", посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, в учебном заведении Гагаузии. 26 сентября 2024
Открытие выставки Сила слабых, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, в учебном заведении Гагаузии. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Открытие выставки "Сила слабых", посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, в учебном заведении Гагаузии. 26 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Новый образовательно-исторический проект, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, стартовал в четверг в учебных заведениях Гагаузской автономии, сообщила глава региона Евгения Гуцул.
"В учебных заведениях Гагаузии стартует новый образовательно-исторический проект — выставка "Сила слабых", посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны. Выставка "Сила слабых" охватит все учебные заведения автономии, где учащиеся 8-12 классов смогут узнать о ранее неизвестных фактах про освобождение Молдовы и полный разгром немецко-фашистских захватчиков", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Работы по благоустройству территории городского мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны в Вулканештах. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Молдавии благоустраивают мемориальный комплекс в честь героев ВОВ
1 мая, 18:20
По ее словам, первая такая выставка была открыта в четверг в лицее имени воина-интернационалиста Дмитрия Мавроди в главном административном центре автономии – городе Комрат.
"Пока президент Молдовы Майя Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солиидарность" - ред.) насаждают нашим детям историю соседней страны и допускают героизацию фашизма в нашей стране, наша команда в Гагаузии защищает историческую память и наши традиционные ценности", - отметила глава Гагаузии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной 2023 года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.
Марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Гагаузии прошел марш в честь 80-летия освобождения Комрата от фашизма
23 августа, 21:16
 
В миреМолдавияГагаузияКомратЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала