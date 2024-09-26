https://ria.ru/20240926/gagauzija-1974911520.html

В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ

В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ - РИА Новости, 26.09.2024

В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ

Новый образовательно-исторический проект, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, стартовал в четверг в учебных заведениях Гагаузской автономии,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:23

2024-09-26T17:23

2024-09-26T18:27

в мире

молдавия

гагаузия

комрат

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Новый образовательно-исторический проект, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, стартовал в четверг в учебных заведениях Гагаузской автономии, сообщила глава региона Евгения Гуцул. "В учебных заведениях Гагаузии стартует новый образовательно-исторический проект — выставка "Сила слабых", посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны. Выставка "Сила слабых" охватит все учебные заведения автономии, где учащиеся 8-12 классов смогут узнать о ранее неизвестных фактах про освобождение Молдовы и полный разгром немецко-фашистских захватчиков", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, первая такая выставка была открыта в четверг в лицее имени воина-интернационалиста Дмитрия Мавроди в главном административном центре автономии – городе Комрат. "Пока президент Молдовы Майя Санду и ПДС (правящая партия "Действие и солиидарность" - ред.) насаждают нашим детям историю соседней страны и допускают героизацию фашизма в нашей стране, наша команда в Гагаузии защищает историческую память и наши традиционные ценности", - отметила глава Гагаузии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной 2023 года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.

https://ria.ru/20240501/kompleks-1943349243.html

https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду