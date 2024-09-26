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Задержанный за поджоги на ж/д раскрыл подробности о бомбе для взрыва поезда
Задержанный за поджоги на ж/д раскрыл подробности о бомбе для взрыва поезда - РИА Новости, 26.09.2024
Задержанный за поджоги на ж/д раскрыл подробности о бомбе для взрыва поезда
Один из задержанных за причастность к поджогам на объектах железнодорожной инфраструктуры и связи заявил, что ему и его сообщникам предложили изготовить бомбу... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:59
2024-09-26T12:59
2024-09-26T13:04
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один из задержанных за причастность к поджогам на объектах железнодорожной инфраструктуры и связи заявил, что ему и его сообщникам предложили изготовить бомбу для взрыва поезда, соответствующее видео предоставила ФСБ РФ. Ранее в четверг ЦОС ФСБ сообщил, что в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. "На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда", - сказал задержанный.Еще один преступник признался, что куратор в мессенджере прислал задание, заключавшееся в том, чтобы поджечь самолет или взорвать его. Задержанный также рассказал, как он, взяв два литра бензина в канистре из-под машинного масла, вместе с другим злоумышленником направился к вышке сотовой связи по указанным куратором координатам, при этом его соучастник снимал поджог на видео.
https://ria.ru/20240918/kazan-1973389700.html
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происшествия, россия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Россия, Самарская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Задержанный за поджоги на ж/д раскрыл подробности о бомбе для взрыва поезда
Задержанный за поджоги на ж/д: нам предлагали сделать бомбу для взрыва поезда