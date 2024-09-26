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Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России - РИА Новости, 26.09.2024
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14:25 26.09.2024 (обновлено: 14:33 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/energopotreblenie-1974858817.html
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:25
2024-09-26T14:33
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент России Владимир Путин"По оценке, до конца текущего десятилетия энергопотребление будет расти в России в среднем на 2% - это примерно такой же показатель, как в целом в мире", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.Он отметил, что в планах на этот период ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России

Путин: энергопотребление в России будет расти в среднем на два процента в год

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент России Владимир Путин
"По оценке, до конца текущего десятилетия энергопотребление будет расти в России в среднем на 2% - это примерно такой же показатель, как в целом в мире", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин назвал энергетику фундаментом развития
Вчера, 14:19
Он отметил, что в планах на этот период ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин поручил подготовить план развития "Газпрома"
Вчера, 14:30
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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