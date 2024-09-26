https://ria.ru/20240926/energopotreblenie-1974858817.html
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:25
2024-09-26T14:25
2024-09-26T14:33
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент России Владимир Путин"По оценке, до конца текущего десятилетия энергопотребление будет расти в России в среднем на 2% - это примерно такой же показатель, как в целом в мире", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.Он отметил, что в планах на этот период ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974860570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин озвучил прогноз роста энергопотребления в России
Путин: энергопотребление в России будет расти в среднем на два процента в год
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Энергопотребление в России до конца текущего десятилетия будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует ожиданиям в среднем по миру, заявил президент России Владимир Путин
"По оценке, до конца текущего десятилетия энергопотребление будет расти в России в среднем на 2% - это примерно такой же показатель, как в целом в мире", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.
Он отметил, что в планах на этот период ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.