https://ria.ru/20240926/energoeksport-1974869817.html

Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР

Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР

Энергоэкспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона раньше составлял 39%, по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:05

2024-09-26T15:05

2024-09-26T15:06

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоэкспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона раньше составлял 39%, по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия, несмотря на объективные трудности, остается одной из ведущих участников энергетического рынка в мире, за последние 2,5 года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. "Например если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%", - сказал президент на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974866516.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, владимир путин