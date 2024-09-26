https://ria.ru/20240926/energoeksport-1974869817.html
Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР
Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР
Энергоэкспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона раньше составлял 39%, по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:05
2024-09-26T15:05
2024-09-26T15:06
экономика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоэкспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона раньше составлял 39%, по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия, несмотря на объективные трудности, остается одной из ведущих участников энергетического рынка в мире, за последние 2,5 года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. "Например если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%", - сказал президент на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974866516.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974865523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал о росте энергоэкспорта в страны АТР
Путин: энергоэкспорт из России в страны АТР в 2023 году вырос в полтора раза
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоэкспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона раньше составлял 39%, по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Россия, несмотря на объективные трудности, остается одной из ведущих участников энергетического рынка в мире, за последние 2,5 года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля.
"Например если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%", - сказал президент на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.