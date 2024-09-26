https://ria.ru/20240926/ekspert-1974884372.html
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия
Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:51
2024-09-26T15:51
2024-09-26T17:26
россия
сша
белоруссия
алексей леонков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии "Теперь мы четко прописали, что любая атака на Союзное государство будет восприниматься как атака на нас со всеми вытекающими последствиями. Пункт, добавленный в документ, касается агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного и предлагает рассматривать атаку как их совместное нападение на Россию. Ранее это звучало в декларативной форме, а теперь будет закреплено в документе", - сказал эксперт. Третьим, и тоже важным, по мнению Леонкова, является еще один добавленный пункт, суть которого в том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы. "В нем перечислены средства воздушно-космического нападения, которые противник может использовать даже с территории неядерных государств. Другими словами, если ранее, согласно этой доктрине, мы могли применять ядерное оружие только по ядерным державам, то сегодня удар будет возможно нанести и по тем, кому поставляется конвенциональное оружие. Это и беспилотники, и бомбардировщики, и гиперзвуковое оружие", - отметил он. Военный эксперт в качестве примера потенциальной "мишени" назвал ситуацию, когда США навязывают поставки ракет странам Европы и Тихоокеанского региона. "Американцы пытаются заставить эти государства выставить "ракетный частокол" из ракет неядерного исполнения под управлением США, при этом убеждают их в том, что такие действия обеспечат им безопасность. Таким образом, Соединенные Штаты Америки приносят эти страны в жертву", - подчеркнул Леонков.
https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html
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россия, сша, белоруссия, алексей леонков, владимир путин
Россия, США, Белоруссия, Алексей Леонков, Владимир Путин
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия
Леонков: современные реалии диктуют новую трактовку применения ядерного оружия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Президент России Владимир Путин
в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии
"Теперь мы четко прописали, что любая атака на Союзное государство будет восприниматься как атака на нас со всеми вытекающими последствиями. Пункт, добавленный в документ, касается агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного и предлагает рассматривать атаку как их совместное нападение на Россию. Ранее это звучало в декларативной форме, а теперь будет закреплено в документе", - сказал эксперт.
Третьим, и тоже важным, по мнению Леонкова, является еще один добавленный пункт, суть которого в том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
"В нем перечислены средства воздушно-космического нападения, которые противник может использовать даже с территории неядерных государств. Другими словами, если ранее, согласно этой доктрине, мы могли применять ядерное оружие только по ядерным державам, то сегодня удар будет возможно нанести и по тем, кому поставляется конвенциональное оружие. Это и беспилотники, и бомбардировщики, и гиперзвуковое оружие", - отметил он.
Военный эксперт в качестве примера потенциальной "мишени" назвал ситуацию, когда США
навязывают поставки ракет странам Европы
и Тихоокеанского региона.
"Американцы пытаются заставить эти государства выставить "ракетный частокол" из ракет неядерного исполнения под управлением США, при этом убеждают их в том, что такие действия обеспечат им безопасность. Таким образом, Соединенные Штаты Америки приносят эти страны в жертву", - подчеркнул Леонков.