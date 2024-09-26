Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 26.09.2024 (обновлено: 17:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ekspert-1974884372.html
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия
Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:51
2024-09-26T17:26
россия
сша
белоруссия
алексей леонков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d0ca3a583b762903aa4cb07379fc007.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии "Теперь мы четко прописали, что любая атака на Союзное государство будет восприниматься как атака на нас со всеми вытекающими последствиями. Пункт, добавленный в документ, касается агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного и предлагает рассматривать атаку как их совместное нападение на Россию. Ранее это звучало в декларативной форме, а теперь будет закреплено в документе", - сказал эксперт. Третьим, и тоже важным, по мнению Леонкова, является еще один добавленный пункт, суть которого в том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы. "В нем перечислены средства воздушно-космического нападения, которые противник может использовать даже с территории неядерных государств. Другими словами, если ранее, согласно этой доктрине, мы могли применять ядерное оружие только по ядерным державам, то сегодня удар будет возможно нанести и по тем, кому поставляется конвенциональное оружие. Это и беспилотники, и бомбардировщики, и гиперзвуковое оружие", - отметил он. Военный эксперт в качестве примера потенциальной "мишени" назвал ситуацию, когда США навязывают поставки ракет странам Европы и Тихоокеанского региона. "Американцы пытаются заставить эти государства выставить "ракетный частокол" из ракет неядерного исполнения под управлением США, при этом убеждают их в том, что такие действия обеспечат им безопасность. Таким образом, Соединенные Штаты Америки приносят эти страны в жертву", - подчеркнул Леонков.
https://ria.ru/20240925/putin-1974706466.html
https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578368_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b34feee0f1524516bc9534c37e25f7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, белоруссия, алексей леонков, владимир путин
Россия, США, Белоруссия, Алексей Леонков, Владимир Путин
Эксперт прояснил новую доктрину применения ядерного оружия

Леонков: современные реалии диктуют новую трактовку применения ядерного оружия

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Современные реалии на фоне проведения спецоперации диктуют новую расширенную трактовку применения ядерного оружия, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку
25 сентября, 20:15
"Теперь мы четко прописали, что любая атака на Союзное государство будет восприниматься как атака на нас со всеми вытекающими последствиями. Пункт, добавленный в документ, касается агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного и предлагает рассматривать атаку как их совместное нападение на Россию. Ранее это звучало в декларативной форме, а теперь будет закреплено в документе", - сказал эксперт.
Третьим, и тоже важным, по мнению Леонкова, является еще один добавленный пункт, суть которого в том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
"В нем перечислены средства воздушно-космического нападения, которые противник может использовать даже с территории неядерных государств. Другими словами, если ранее, согласно этой доктрине, мы могли применять ядерное оружие только по ядерным державам, то сегодня удар будет возможно нанести и по тем, кому поставляется конвенциональное оружие. Это и беспилотники, и бомбардировщики, и гиперзвуковое оружие", - отметил он.
Военный эксперт в качестве примера потенциальной "мишени" назвал ситуацию, когда США навязывают поставки ракет странам Европы и Тихоокеанского региона.
"Американцы пытаются заставить эти государства выставить "ракетный частокол" из ракет неядерного исполнения под управлением США, при этом убеждают их в том, что такие действия обеспечат им безопасность. Таким образом, Соединенные Штаты Америки приносят эти страны в жертву", - подчеркнул Леонков.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин: Москва вправе применить ядерное оружие при агрессии против Минска
25 сентября, 20:08
 
РоссияСШАБелоруссияАлексей ЛеонковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала