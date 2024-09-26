https://ria.ru/20240926/ekaterinburg-1974777409.html
На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания
На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания - РИА Новости, 26.09.2024
На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, найденными на улице Екатеринбурга без сознания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:12
2024-09-26T11:12
2024-09-26T11:12
происшествия
екатеринбург
ura.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия с двумя 16-летними девушками, найденными на улице Екатеринбурга без сознания, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении матери одной из девушек составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – сказал собеседник агентства. Как уточняет агентство URA.RU, ссылаясь на источник, девушки могли отравиться лекарствами, однако эту информацию в полиции оставили без комментария.
https://ria.ru/20240923/ural-1974300867.html
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происшествия, екатеринбург, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru
На Урале выясняют, как две девушки оказались на улице без сознания
На Урале выясняют, как две 16-летние девушки оказались на улице без сознания