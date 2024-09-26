https://ria.ru/20240926/economist-1974906081.html

"Ведет к поражению". СМИ предупредили Зеленского об опасной угрозе Украине

"Ведет к поражению". СМИ предупредили Зеленского об опасной угрозе Украине - РИА Новости, 26.09.2024

"Ведет к поражению". СМИ предупредили Зеленского об опасной угрозе Украине

Нынешний план Владимира Зеленского по Украине ведет ее к поражению, пишет Economist. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:01

2024-09-26T17:01

2024-09-26T17:01

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нынешний план Владимира Зеленского по Украине ведет ее к поражению, пишет Economist."Разработка нового плана победы требует от Зеленского и западных лидеров многого. Но если они откажутся, то тем самым приведут к поражению Украины", — говорится в материале.В статье также утверждается, что украинские силы не смогут вернуть утраченные территории, как бы сильно на этом не настаивал Зеленский, говоря о цели ВСУ в конфликте: армия с трудом может мобилизовать людей и подготовить их для защиты позиций на фронте."Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, утверждая, что армия Украины может вернуть все земли, подконтрольные России с 2014 года, он оттолкнет сторонников Киева и еще больше расколет украинское общество", — предупредили авторы.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал желающих говорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование в этом вопросе его "формулы мира". Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, но не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Кроме того, Зеленский пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.

https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html

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