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В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:48
2024-09-26T20:48
2024-09-26T20:48
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное управление МВД России по Московской области. Ранее в в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в спортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет. Главное управление МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения, сотрудники полиции проводили проверку. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении мужчины 1978 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе
Против мужчины, устроившего стрельбу в клубе "Дубрава" в Мытищах, возбудили дело
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное управление МВД России по Московской области.
Ранее в в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в спортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет. Главное управление МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения, сотрудники полиции проводили проверку.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении мужчины 1978 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.