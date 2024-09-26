Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/dubrava-1974947642.html
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:48
2024-09-26T20:48
происшествия
россия
мытищи
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное управление МВД России по Московской области. Ранее в в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в спортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет. Главное управление МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения, сотрудники полиции проводили проверку. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении мужчины 1978 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
https://ria.ru/20240924/altay-1974443510.html
россия
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе

Против мужчины, устроившего стрельбу в клубе "Дубрава" в Мытищах, возбудили дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное управление МВД России по Московской области.
Ранее в в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в спортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет. Главное управление МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения, сотрудники полиции проводили проверку.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении мужчины 1978 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба
24 сентября, 15:33
 
ПроисшествияРоссияМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала