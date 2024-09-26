https://ria.ru/20240926/dubrava-1974947642.html

В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе

В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024

В Мытищах возбудили уголовное дело после стрельбы в водноспортивном клубе

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:48

2024-09-26T20:48

2024-09-26T20:48

происшествия

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, сообщило главное управление МВД России по Московской области. Ранее в в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что задержан мужчина, устроивший стрельбу в спортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет. Главное управление МВД России по Московской области в Telegram-канале сообщало, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения, сотрудники полиции проводили проверку. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении мужчины 1978 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

https://ria.ru/20240924/altay-1974443510.html

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье)