https://ria.ru/20240926/dostizheniya-1974824297.html

Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе

Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 26.09.2024

Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе

Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:41

2024-09-26T12:41

2024-09-26T12:41

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Гостином дворе, сообщается на сайте мэра и правительства. "В Гостином дворе достижения компаний топливно-энергетического комплекса представят на стенде комплекса городского хозяйства. Экспозиция предприятий будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с отраслью. Для желающих найти работу в этой сфере разместят информацию об актуальных вакансиях", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что АО "ОЭК" в миниатюре воссоздаст улицу с умным светодиодным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, праздничной иллюминацией и электрозарядными станциями для автомобилей. А ГУП "Моссвет" подготовил интерактивную экспозицию с экраном, на котором демонстрируются достижения организации. Площадка АО "Мосгаз" посвящена производству газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Гостям представят макеты газорегуляторных пунктов, котельных и комплекса автоматизации систем газораспределения. "ПАО "Россети Московский регион" познакомит с современным оборудованием и программным обеспечением, используемым в электросетевом комплексе. Среди экспонатов — программный комплекс "ОЖУР", макет новой подстанции "Красная", виртуальный диалоговый офис "Электра" и другие. АО "Мосводоканал" представит экспозицию, погружающую зрителей в работу систем водоснабжения и водоотведения. Интерактивный макет позволит увидеть движение воды от водозабора до потребителя и обратно в водоисточник, а 3D-модель городской застройки с функцией дополненной реальности познакомит с эксплуатацией инженерных систем", - уточняется в сообщении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в столице с 26 по 28 сентября. Впервые за семь лет мероприятие проведут сразу на двух площадках. Деловую программу можно будет посетить в Центральном выставочном зале "Манеж", а выставку оборудования и технологий — в Гостином дворе.

https://ria.ru/20240924/moskva-1974467773.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, моссвет, мосгаз, мосводоканал, городское хозяйство москвы