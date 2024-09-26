Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе
Гостиный двор на улице Ильинка в Москве
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Гостином дворе, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В Гостином дворе достижения компаний топливно-энергетического комплекса представят на стенде комплекса городского хозяйства. Экспозиция предприятий будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с отраслью. Для желающих найти работу в этой сфере разместят информацию об актуальных вакансиях", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что АО "ОЭК" в миниатюре воссоздаст улицу с умным светодиодным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, праздничной иллюминацией и электрозарядными станциями для автомобилей. А ГУП "Моссвет" подготовил интерактивную экспозицию с экраном, на котором демонстрируются достижения организации. Площадка АО "Мосгаз" посвящена производству газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Гостям представят макеты газорегуляторных пунктов, котельных и комплекса автоматизации систем газораспределения.
"ПАО "Россети Московский регион" познакомит с современным оборудованием и программным обеспечением, используемым в электросетевом комплексе. Среди экспонатов — программный комплекс "ОЖУР", макет новой подстанции "Красная", виртуальный диалоговый офис "Электра" и другие. АО "Мосводоканал" представит экспозицию, погружающую зрителей в работу систем водоснабжения и водоотведения. Интерактивный макет позволит увидеть движение воды от водозабора до потребителя и обратно в водоисточник, а 3D-модель городской застройки с функцией дополненной реальности познакомит с эксплуатацией инженерных систем", - уточняется в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в столице с 26 по 28 сентября. Впервые за семь лет мероприятие проведут сразу на двух площадках. Деловую программу можно будет посетить в Центральном выставочном зале "Манеж", а выставку оборудования и технологий — в Гостином дворе.
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