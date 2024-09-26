Рейтинг@Mail.ru
Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:41 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/dostizheniya-1974824297.html
Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе
Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 26.09.2024
Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе
Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:41
2024-09-26T12:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
моссвет
мосгаз
мосводоканал
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964622403_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_4d9034f573fbb413094ac058f22f1523.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Гостином дворе, сообщается на сайте мэра и правительства. "В Гостином дворе достижения компаний топливно-энергетического комплекса представят на стенде комплекса городского хозяйства. Экспозиция предприятий будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с отраслью. Для желающих найти работу в этой сфере разместят информацию об актуальных вакансиях", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что АО "ОЭК" в миниатюре воссоздаст улицу с умным светодиодным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, праздничной иллюминацией и электрозарядными станциями для автомобилей. А ГУП "Моссвет" подготовил интерактивную экспозицию с экраном, на котором демонстрируются достижения организации. Площадка АО "Мосгаз" посвящена производству газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Гостям представят макеты газорегуляторных пунктов, котельных и комплекса автоматизации систем газораспределения. "ПАО "Россети Московский регион" познакомит с современным оборудованием и программным обеспечением, используемым в электросетевом комплексе. Среди экспонатов — программный комплекс "ОЖУР", макет новой подстанции "Красная", виртуальный диалоговый офис "Электра" и другие. АО "Мосводоканал" представит экспозицию, погружающую зрителей в работу систем водоснабжения и водоотведения. Интерактивный макет позволит увидеть движение воды от водозабора до потребителя и обратно в водоисточник, а 3D-модель городской застройки с функцией дополненной реальности познакомит с эксплуатацией инженерных систем", - уточняется в сообщении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в столице с 26 по 28 сентября. Впервые за семь лет мероприятие проведут сразу на двух площадках. Деловую программу можно будет посетить в Центральном выставочном зале "Манеж", а выставку оборудования и технологий — в Гостином дворе.
https://ria.ru/20240924/moskva-1974467773.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964622403_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_e82649987421d115f9cd98887515ae81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, моссвет, мосгаз, мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Моссвет, Мосгаз, Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы

Достижения ТЭК представят на форуме в Гостином дворе

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкГостиный двор на улице Ильинка в Москве
Гостиный двор на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Гостиный двор на улице Ильинка в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс горхозяйства Москвы представит достижения компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Гостином дворе, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В Гостином дворе достижения компаний топливно-энергетического комплекса представят на стенде комплекса городского хозяйства. Экспозиция предприятий будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с отраслью. Для желающих найти работу в этой сфере разместят информацию об актуальных вакансиях", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что АО "ОЭК" в миниатюре воссоздаст улицу с умным светодиодным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, праздничной иллюминацией и электрозарядными станциями для автомобилей. А ГУП "Моссвет" подготовил интерактивную экспозицию с экраном, на котором демонстрируются достижения организации. Площадка АО "Мосгаз" посвящена производству газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения. Гостям представят макеты газорегуляторных пунктов, котельных и комплекса автоматизации систем газораспределения.
"ПАО "Россети Московский регион" познакомит с современным оборудованием и программным обеспечением, используемым в электросетевом комплексе. Среди экспонатов — программный комплекс "ОЖУР", макет новой подстанции "Красная", виртуальный диалоговый офис "Электра" и другие. АО "Мосводоканал" представит экспозицию, погружающую зрителей в работу систем водоснабжения и водоотведения. Интерактивный макет позволит увидеть движение воды от водозабора до потребителя и обратно в водоисточник, а 3D-модель городской застройки с функцией дополненной реальности познакомит с эксплуатацией инженерных систем", - уточняется в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в столице с 26 по 28 сентября. Впервые за семь лет мероприятие проведут сразу на двух площадках. Деловую программу можно будет посетить в Центральном выставочном зале "Манеж", а выставку оборудования и технологий — в Гостином дворе.
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Москва готова к новому отопительному сезону
24 сентября, 17:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМоссветМосгазМосводоканалГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала