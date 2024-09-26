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Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым - РИА Новости, 26.09.2024
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12:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/deti-1974816439.html
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым - РИА Новости, 26.09.2024
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым
Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:27
2024-09-26T12:27
россия
харьковская область
виталий ганчев
артек
общество
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "При поддержке правительства Российской Федерации и министерства просвещения в международный детский центр "Артек" отправились 72 юных жителя Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что детей в "Артек" сопровождают сотрудники администрации региона.
https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html
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россия, харьковская область, виталий ганчев, артек, общество
Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Артек, Общество
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым

Ганчев: более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"При поддержке правительства Российской Федерации и министерства просвещения в международный детский центр "Артек" отправились 72 юных жителя Харьковской области", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что детей в "Артек" сопровождают сотрудники администрации региона.
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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РоссияХарьковская областьВиталий ГанчевАртекОбщество
 
 
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