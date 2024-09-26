https://ria.ru/20240926/deti-1974816439.html
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым - РИА Новости, 26.09.2024
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым
Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:27
2024-09-26T12:27
2024-09-26T12:27
россия
харьковская область
виталий ганчев
артек
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797290052_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_cbf6abcef3f920040184fcd192c04962.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "При поддержке правительства Российской Федерации и министерства просвещения в международный детский центр "Артек" отправились 72 юных жителя Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что детей в "Артек" сопровождают сотрудники администрации региона.
https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797290052_429:66:3072:2048_1920x0_80_0_0_537af726beb484cd230c3cbcb7c54a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, виталий ганчев, артек, общество
Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Артек, Общество
Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым
Ганчев: более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым