https://ria.ru/20240926/deti-1974816439.html

Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым

Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым - РИА Новости, 26.09.2024

Более 70 детей из Харьковской области отправились на отдых в Крым

Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:27

2024-09-26T12:27

2024-09-26T12:27

россия

харьковская область

виталий ганчев

артек

общество

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 70 детей из подконтрольной России части Харьковской области отправились на отдых в Крым, в международный детский центр "Артек", сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "При поддержке правительства Российской Федерации и министерства просвещения в международный детский центр "Артек" отправились 72 юных жителя Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что детей в "Артек" сопровождают сотрудники администрации региона.

https://ria.ru/20240721/artek-1961003370.html

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, виталий ганчев, артек, общество