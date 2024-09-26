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Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению - РИА Новости, 26.09.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:26 26.09.2024 (обновлено: 18:15 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению - РИА Новости, 26.09.2024
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению
Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:26
2024-09-26T18:15
ростовская область
жкх
россия
ростов-на-дону
александр ищенко
россети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. В четверг на заседании законодательного собрания области депутаты провели "правительственный час" по теме обеспечения надёжным и бесперебойным электроснабжением потребителей региона. Ищенко напомнил, что летом жители Ростовской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за аварийных ситуаций, связанных с аномальными погодными условиями. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, в регионе вводились графики временного отключения электричества. "Качественное энергоснабжение - это комплексная задача, которая требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса. Но есть и вопросы, которые должны быть решены при участии органов власти", - сказал Ищенко. Он уточнил, что к таким вопросам относится создание генерирующих мощностей. "Мы планируем обратиться на федеральный уровень с предложениями по ликвидации дефицита генерирующей мощности и выработке мер для стабилизации в энергосистеме региона", - сказал спикер областного парламента. Также депутаты намерены подготовить обращение в министерство энергетики РФ о включении в инвестиционную программу ПАО "Россети" мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Ростовской области. Речь, в частности, идёт об объектах в Ростове-на-Дону и Шахтах. Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию. Здесь работает атомная станция, ГРЭС, различные теплоцентрали и гидростанции, ветропарки. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. При этом энергопотребление возросло на 8%.
https://ria.ru/20240926/sotsobekt-1974772077.html
https://ria.ru/20240717/vlasti-1960228666.html
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жкх, россия, ростов-на-дону, александр ищенко, россети
Ростовская область , ЖКХ, Россия, Ростов-на-Дону, Александр Ищенко, Россети

Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению

© Фото : Предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель областного парламента Александр Ищенко во время заседания Законодательного собрания Ростовской области. 26 сентября 2024
Председатель областного парламента Александр Ищенко во время заседания Законодательного собрания Ростовской области. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Председатель областного парламента Александр Ищенко во время заседания Законодательного собрания Ростовской области. 26 сентября 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
В четверг на заседании законодательного собрания области депутаты провели "правительственный час" по теме обеспечения надёжным и бесперебойным электроснабжением потребителей региона.
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Ищенко напомнил, что летом жители Ростовской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за аварийных ситуаций, связанных с аномальными погодными условиями. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, в регионе вводились графики временного отключения электричества.
"Качественное энергоснабжение - это комплексная задача, которая требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса. Но есть и вопросы, которые должны быть решены при участии органов власти", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что к таким вопросам относится создание генерирующих мощностей.
"Мы планируем обратиться на федеральный уровень с предложениями по ликвидации дефицита генерирующей мощности и выработке мер для стабилизации в энергосистеме региона", - сказал спикер областного парламента.
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Также депутаты намерены подготовить обращение в министерство энергетики РФ о включении в инвестиционную программу ПАО "Россети" мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Ростовской области. Речь, в частности, идёт об объектах в Ростове-на-Дону и Шахтах.
Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию. Здесь работает атомная станция, ГРЭС, различные теплоцентрали и гидростанции, ветропарки. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. При этом энергопотребление возросло на 8%.
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Ростовская областьЖКХРоссияРостов-на-ДонуАлександр ИщенкоРоссети
 
 
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