https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html

Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению

Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению - РИА Новости, 26.09.2024

Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению

Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:26

2024-09-26T17:26

2024-09-26T18:15

ростовская область

жкх

россия

ростов-на-дону

александр ищенко

россети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974926853_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_103ac4a79e9dd908745ec1b176a7208a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. В четверг на заседании законодательного собрания области депутаты провели "правительственный час" по теме обеспечения надёжным и бесперебойным электроснабжением потребителей региона. Ищенко напомнил, что летом жители Ростовской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за аварийных ситуаций, связанных с аномальными погодными условиями. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, в регионе вводились графики временного отключения электричества. "Качественное энергоснабжение - это комплексная задача, которая требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса. Но есть и вопросы, которые должны быть решены при участии органов власти", - сказал Ищенко. Он уточнил, что к таким вопросам относится создание генерирующих мощностей. "Мы планируем обратиться на федеральный уровень с предложениями по ликвидации дефицита генерирующей мощности и выработке мер для стабилизации в энергосистеме региона", - сказал спикер областного парламента. Также депутаты намерены подготовить обращение в министерство энергетики РФ о включении в инвестиционную программу ПАО "Россети" мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Ростовской области. Речь, в частности, идёт об объектах в Ростове-на-Дону и Шахтах. Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию. Здесь работает атомная станция, ГРЭС, различные теплоцентрали и гидростанции, ветропарки. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. При этом энергопотребление возросло на 8%.

https://ria.ru/20240926/sotsobekt-1974772077.html

https://ria.ru/20240717/vlasti-1960228666.html

https://ria.ru/20240814/kamery-1966257319.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, ростов-на-дону, александр ищенко, россети