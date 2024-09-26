https://ria.ru/20240926/deputaty-1974913049.html
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению - РИА Новости, 26.09.2024
Депутаты Ростовской области сформируют предложения по энергоснабжению
Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:26
2024-09-26T17:26
2024-09-26T18:15
ростовская область
жкх
россия
ростов-на-дону
александр ищенко
россети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. В четверг на заседании законодательного собрания области депутаты провели "правительственный час" по теме обеспечения надёжным и бесперебойным электроснабжением потребителей региона. Ищенко напомнил, что летом жители Ростовской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за аварийных ситуаций, связанных с аномальными погодными условиями. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, в регионе вводились графики временного отключения электричества. "Качественное энергоснабжение - это комплексная задача, которая требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса. Но есть и вопросы, которые должны быть решены при участии органов власти", - сказал Ищенко. Он уточнил, что к таким вопросам относится создание генерирующих мощностей. "Мы планируем обратиться на федеральный уровень с предложениями по ликвидации дефицита генерирующей мощности и выработке мер для стабилизации в энергосистеме региона", - сказал спикер областного парламента. Также депутаты намерены подготовить обращение в министерство энергетики РФ о включении в инвестиционную программу ПАО "Россети" мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Ростовской области. Речь, в частности, идёт об объектах в Ростове-на-Дону и Шахтах. Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию. Здесь работает атомная станция, ГРЭС, различные теплоцентрали и гидростанции, ветропарки. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. При этом энергопотребление возросло на 8%.
https://ria.ru/20240926/sotsobekt-1974772077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, ростов-на-дону, александр ищенко, россети
Ростовская область , ЖКХ, Россия, Ростов-на-Дону, Александр Ищенко, Россети
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области сформируют предложения по повышению надёжности электроснабжения потребителей региона, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
В четверг на заседании законодательного собрания области депутаты провели "правительственный час" по теме обеспечения надёжным и бесперебойным электроснабжением потребителей региона.
Ищенко напомнил, что летом жители Ростовской области столкнулись с отключениями электроэнергии из-за аварийных ситуаций, связанных с аномальными погодными условиями. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, в регионе вводились графики временного отключения электричества.
"Качественное энергоснабжение - это комплексная задача, которая требует усилий, прежде всего, предприятий энергетического комплекса. Но есть и вопросы, которые должны быть решены при участии органов власти", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что к таким вопросам относится создание генерирующих мощностей.
"Мы планируем обратиться на федеральный уровень с предложениями по ликвидации дефицита генерирующей мощности и выработке мер для стабилизации в энергосистеме региона", - сказал спикер областного парламента.
Также депутаты намерены подготовить обращение в министерство энергетики РФ
о включении в инвестиционную программу ПАО "Россети
" мероприятий по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Ростовской области. Речь, в частности, идёт об объектах в Ростове-на-Дону
и Шахтах
.
Ростовская область имеет крупнейшую на юге России электрогенерацию. Здесь работает атомная станция, ГРЭС, различные теплоцентрали и гидростанции, ветропарки. За последние пять лет установленная мощность генерации выросла на 6,5% с учетом введенных объектов. При этом энергопотребление возросло на 8%.