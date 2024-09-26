https://ria.ru/20240926/chizhevskiy-1974766534.html

Филипп Чижевский: искусство должно сглаживать углы

Филипп Чижевский: искусство должно сглаживать углы - РИА Новости, 26.09.2024

Филипп Чижевский: искусство должно сглаживать углы

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова нуждается в своей площадке и в финансовой поддержке, заявил его новый... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:00

2024-09-26T12:00

2024-09-26T13:14

интервью

филипп чижевский

россия

музыка

культура

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Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова нуждается в своей площадке и в финансовой поддержке, заявил его новый художественный руководитель Филипп Чижевский. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, как изменится репертуар старейшего симфонического оркестра страны, и планируются ли кадровые перемены и гастроли. Беседовала Александра Шванова.– Филипп Иванович, недавно вас назначили худруком Госоркестра России имени Светланова. Как вы к этому отнеслись? Каким при вас станет оркестр?– Назначение стало для меня внезапным. Я воспринял его как творческий вызов и миссию. Мне кажется, важно изменить жизнь оркестра к лучшему: создать комфортные условия для музыкантов и помочь ГАСО обрести свой дом. Это несправедливо и неправильно, что у первого оркестра страны нет своего помещения. Я буду прикладывать все усилия со своей стороны, чтобы этот вопрос решился.Буду стараться быть полезным для коллектива. Для меня важно, как живет оркестр, находиться в диалоге с музыкантами, чтоб они всегда могли ко мне обратиться.– Какие изменения ждут репертуар оркестра?– У меня есть внутренняя потребность в исполнении новой музыки, как зарубежной, так и нашей. Я люблю крупные немецко-австрийские опусы, поэтому в программе обязательно будут Брукнер и Малер. Также я планирую обращаться к референсам из репертуара Евгения Федоровича Светланова.Да, оркестр был какое-то время без художественного руководителя, но директору удалось сохранить этот коллектив. ГАСО обладает огромным бэкграундом, ему есть на что опереться.Я составил уже много разных программ на следующий сезон. Репертуар будет скомпонован не совсем типично. Сочинения будут связаны друг с другом, но не слишком очевидно. Сейчас мы обсуждаем это с коллективом и в скором времени заявим о своих планах.– Какие видите проблемы в оркестре?– У оркестра почти нет гастролей. Это важно, и мы будем над этим работать. Кроме того, коллективу нужны инструменты, на которые никогда не хватает денег. У музыкантов маленькие зарплаты.Недавно мы встречались с директором Московской филармонии Алексеем Алексеевичем (Шалашовым – ред.). Он предложил возобновить июньский фестиваль, который всегда (с 2013 по 2021 годы – ред.) был у ГАСО. Мы снова начнем его проводить с июня 2026 года, со следующего сезона.– Как планируете справляться с финансовыми трудностями?– У оркестра нет спонсоров. Такие возможности есть среди крупных институций, которые поддерживают творческие начинания. Я буду их искать. Мне кажется, если мы начнем планомерно работать в этом направлении, то со временем все возможно. Мы живем в большой стране. Самое главное – общаться с людьми.– Как вас встретил коллектив?– Об этом можно будет говорить, когда я проведу первую программу. Однако я хорошо знаком со многими музыкантами. Да, сейчас я нахожусь в другом статусе, но это ничего не меняет. Мы общаемся на "ты".У нас был совместный концерт с Российским национальным оркестром 13 сентября. В нем принимали участие многие музыканты Госоркестра. Я думаю, что этот концерт можно считать нашим первым опытом сотрудничества. На момент создания этой программы я не знал, что стану художественным руководителем ГАСО. Но потом так совпало, и я этому рад.– Планируете ли кадровые перемены в Госоркестре?– Коллектив недоукомплектован. Мы будем проводить конкурс в оркестр. Кто-то из музыкантов придет со стороны, может, кто-то из оркестра захочет показаться. Конечно, это стресс, но мы будем стараться, чтобы все прошло максимально комфортно. Все остальное будет видно в работе.– Какие новшества планируете привнести в оркестр?– Мне важно, чтобы каждое появление ГАСО на афише было событийным. Сейчас возникают некоторые вопросы: в каких концертах коллектив принимает участие, кто их проводит и в каких залах? Вся эта история требует пересмотра. Со следующего сезона мы начнем это делать, будем отталкиваться от каких-то центральных программ, освобождать время для их репетиций. Далее оркестр будет заполнять свободные окошки для других проектов.– Говоря о новом, нельзя не сказать о традициях, тем более, когда речь идет об одном из старейших симфонических оркестров страны. Что планируете сохранять?– Я буду сохранять то, что было начато Светлановым – великим русским дирижером, который провел большую часть времени в существовании коллектива. Он занимался поиском музыки, которая до него не исполнялась. Он первый, кто записал весь симфонический цикл Мясковского. Мне кажется, если бы Светланов сделал только это, он бы уже вошел в историю музыки как исследователь. В следующем сезоне я планирую исполнить одну из симфоний этого композитора.В представлении программ я руководствуюсь не тем, что нравится. Многие вещи не резонируют сейчас, а через год все будет наоборот. Нужно чувствовать резонанс музыки в сегодняшнем дне, чтобы ее звучание было уместным и отражалось внутри зрителя. Мне кажется, при составлении программ должен присутствовать этот внутренний камертон.– Вы отметили острую нехватку гастролей Госоркестра. Как известно, коллектив выступал в Вашингтоне, Лондоне, Париже. В каких странах сейчас ждут наших музыкантов? Куда вы планируете поехать с оркестром?– Об этом рано говорить, потому что гастроли – это работа на очень длинную дистанцию. Если мы начнем ее сегодня, то только через года два сможем куда-то поехать. На сегодняшний день (политическая – ред.) ситуация очевидна. Мы надеемся, что она изменится.– Вы поддерживаете сотрудничество с какими-то зарубежными коллективами? Где нас ждут?– Сейчас важно начать общаться о возможных творческих пересечениях, чтобы, когда закончатся сложности, у нас уже были какие-то конкретные предложения. Люди любят, когда с ними разговаривают. Часто в процессе диалога рождаются какие-то решения. Я со своей стороны буду всячески стараться, чтобы это произошло, потому что на гастролях коллектив растет. Даже когда исполняется одна и та же программа, то в какой-то момент все доводится до острой точки, когда после концерта можно сказать: "Да, мы это сделали, мы исполнили эту музыку так, как ее задумал автор".– Как сегодня политика влияет на культуру? Могут ли культурные деятели изменить ситуацию к лучшему?– Совершенно очевидно, что искусство может служить связующим звеном и сглаживать какие-то углы. Сложности всегда были, как в нашей стране, так и в других государствах. Как говорится: "Хорошо там, где нас нет". Мне кажется, на все это надо смотреть по-философски и немножко по-буддистски, то есть развиваться и делать полезное для окружающих. Пусть каждый концерт ГАСО будет уникальным и приносит какие-то плоды для размышления аудитории. Я думаю, что через эти творческие задачи будут подтягиваться ресурсы, и многие вещи будут решаться сами собой: у музыкантов будут загораться глаза после исполнения классного концерта, а у меня – от счастливых лиц музыкантов и одухотворенной аудитории после какого-то выступления. Это уже многое.Я бы не стал говорить, что сейчас очень сложное время. Каждое время по-своему непростое. Я стараюсь смотреть на все позитивно.– Какая судьба ждет ансамбль Questa Musica после вашего назначения?– Мы продолжаем активно работать. Только что вернулись с фестиваля Дениса Мацуева, 29 сентября у нас будет концерт в филармонии, потом – три концерта в Сириусе в Сочи. Возможность руководить коллективом автоматически заставила меня думать на тему более долгосрочного планирования. Надеюсь, что это пойдет мне на пользу.– Продолжите ли вы работу с Константином Богомоловым? Какие у вас совместные планы?– Мы работаем над постановкой "Пиковой дамы". Это будет в театре "Новая опера" в конце следующего сезона, летом 2026 года.– Поделитесь, пожалуйста, совместными планами с Пермским театром оперы и балета.– С Пермским театром у меня теплые отношения, потому что я там сделал два знаковых для себя проекта: "Кармен" и "Летучий голландец". Это очень интересная эстетская программа.В начале февраля мы представим новую нетривиальную программу с оркестром и хором – Rendering Лучано Берио. Это транскрипция недописанной симфонии Шуберта. У него есть десятая незаконченная симфония. Лучано Берио сделал такой апгрейд, где-то дооркестровал, ушел в себя и потом снова вернулся в Шуберта. Во втором отделении мы исполним Симфонию Псалмов Стравинского.– Вы имеете такой колоссальный творческий опыт, может быть, думали открыть свою школу, чтобы передавать его молодому поколению?– Мне кажется, еще рановато говорить про передачу опыта, но я всегда с удовольствием общаюсь с более молодыми коллегами, у которых есть вопросы. Главное, чтобы было время это делать. Я думаю, когда у Госоркестра появится дом, мы будем проводить и встречи, и концерты, и сможем приглашать к себе аудиторию. Надо начать с дома.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, филипп чижевский, россия, музыка, культура