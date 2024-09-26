https://ria.ru/20240926/chekhiya-1974949125.html

Глава МИД Чехии заявил о риске закрытия нескольких посольств за рубежом

Глава МИД Чехии заявил о риске закрытия нескольких посольств за рубежом - РИА Новости, 26.09.2024

Глава МИД Чехии заявил о риске закрытия нескольких посольств за рубежом

МИД Чехии не удовлетворен бюджетом на 2025 год, недостаток средств будет ощущаться в работе посольств, часть из которых придется закрыть, заявил в четверг... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:05

2024-09-26T21:05

2024-09-26T21:19

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ПРАГА, 26 сен - РИА Новости. МИД Чехии не удовлетворен бюджетом на 2025 год, недостаток средств будет ощущаться в работе посольств, часть из которых придется закрыть, заявил в четверг агентству ЧТК глава дипведомства Ян Липавский. "Мы не можем быть удовлетворены целевым бюджетом (на 2025 год - ред.). Мы почувствуем нехватку средств в функционировании наших диппредставительств, когда нас неизбежно ожидает и закрытие (некоторых из них - ред.), в распространении доброго имени Чехии через чешские центры, в прекращении программ субсидирования или в развитии кибербезопасности", - приводит агентство слова главы МИД, находящегося сейчас в Нью-Йорке в составе чешской делегации на заседании ГА ООН. По словам Липавского, средства, за счет которых увеличен бюджет МИД, не предназначены для конкретных проектов чешской внешней политики, а выделены для планового повышения зарплат в государственной сфере со следующего года на 5%. Как отметило агентство ЧТК, согласно проекту госбюджета на следующий год дипведомству выделено 9,98 миллиарда крон (около 443 миллионов долларов). Проект госбюджета на 2025 год будет рассматриваться депутатами нижней палаты чешского парламента в октябре-ноябре, обычно этот процесс сопровождается бурными спорами между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий. Окончательное утверждение бюджета происходит в декабре, после чего документ должен подписать президент республики. В ближайшие дни должен быть решен вопрос о пребывании Липавского на посту главы МИД. После заявления в среду премьера Петра Фиалы о намерении уволить с постов вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша как не справившегося с развитием процесса цифровизации в стране члены Чешской пиратской партии (ЧПП), лидером которой является Бартош, высказались в ходе интернет-голосования за выход партии из состава правящей коалиции. В связи с этим Липавский, являющийся членом ЧПП, заявил журналистам в среду, что готов уйти в отставку и одновременно намерен выйти из состава ЧПП. Однако премьер Фиала заявил, что удовлетворен работой Липавского и готов оставить его в составе кабмина. Судя по всему, окончательно данный вопрос будет решен в понедельник, когда чешская делегация вернется из США. Президент Павел уже заявил, что встретится в этот день с лидерами всех пяти партий, ныне входящих в состав правящей коалиции. Согласно чешскому законодательству, президент по предложению премьера утверждает кандидатуры предлагаемых или увольняемых министров.

https://ria.ru/20240924/chekhiya-1974341824.html

https://ria.ru/20240820/chehija-1967279013.html

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нью-йорк (город)

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в мире, чехия, нью-йорк (город), сша, ян липавский, петр фиала, оон