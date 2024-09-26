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Чешская пиратская партия выйдет из правящей коалиции - РИА Новости, 26.09.2024
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00:32 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/chekhiya-1974726800.html
Чешская пиратская партия выйдет из правящей коалиции
Чешская пиратская партия выйдет из правящей коалиции - РИА Новости, 26.09.2024
Чешская пиратская партия выйдет из правящей коалиции
Лидер Чешской пиратской партии (ЧПП) Иван Бартош сообщил на заседании правительства о выходе политсилы из состава правящей коалиции, сообщил журналистам премьер РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:32
2024-09-26T00:32
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ПРАГА, 26 сен – РИА Новости. Лидер Чешской пиратской партии (ЧПП) Иван Бартош сообщил на заседании правительства о выходе политсилы из состава правящей коалиции, сообщил журналистам премьер Петр Фиала. Днем ранее премьер заявил о решении освободить Бартоша с постов вице-премьера по цифровизации и министра регионального развития в связи с тем, что он не справился со своими обязанностями. При этом Фиала подчеркнул, что цифровизация является ключевым проектом в процессе модернизации республики. Решение премьера вызвало бурю негодования в рядах ЧПП, во внутрипартийном интернет-голосовании большинство партийцев высказались за уход из правящей коалиции. Фиала также обратился к президенту страны Петру Павелу с просьбой утвердить решение об отставке Бартоша. Находящийся в Нью-Йорке на заседании ГА ООН Павел сообщил журналистам, что рассмотрит этот вопрос, когда вернется в Прагу. Согласно чешскому законодательству, президент по предложению премьера утверждает кандидатуры предлагаемых или увольняемых министров. "Сегодня Иван Бартош участвовал в заседании правительства. Отвечая на мой вопрос о дальнейших намерениях Чешской пиратской партии, Бартош сказал мне, что "пираты" покинут состав правящей коалиции. Это информация, на основе которой я буду действовать дальше. Два других (помимо Бартоша) министра от ЧПП пока не подали заявления об уходе из кабмина, я их работой доволен. В частности, это относится к главе МИД Яну Липавскому, я обговорю с ним возникшую ситуацию после его возвращения с ГА ООН", - сказал премьер. В свою очередь, Липавский сообщил в среду журналистам о своем намерении покинуть ряды ЧПП. Чешская пиратская партия до сих пор входила в состав правящей в Чехии по результатам парламентских выборов 2021 года право-либеральной коалиции. Коалиция располагала в Палате депутатов 108 (из 200) мандатами, с уходом ЧПП у нее по-прежнему останется большинство в 104 голоса. Остальные четыре партнера по правящей коалиции подтвердили в среду свое намерение продолжать сотрудничество. Это касается возглавляемой Фиалой Гражданской демократической партии и движений STAN ("Старосты и независимые"), ТОР 09 и христианских демократов. Очередные выборы в парламент должны состояться в Чехии осенью следующего года. Согласно социсследованиям последних трех лет, главным претендентом на победу на выборах является ныне оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. В 2021 году оно выиграло выборы в парламент, но не смогло ни с кем договориться о создании правящей коалиции.
https://ria.ru/20240901/chekhiya-1969857281.html
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чехия, нью-йорк (город), прага, петр фиала, петр павел, ян липавский, оон, в мире
Чехия, Нью-Йорк (город), Прага, Петр Фиала, Петр Павел, Ян Липавский, ООН, В мире
Чешская пиратская партия выйдет из правящей коалиции

Лидер Чешской пиратской партии Бартош анонсировал ее выход из правящей коалиции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОдна из улиц в Праге
Одна из улиц в Праге - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Одна из улиц в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 26 сен – РИА Новости. Лидер Чешской пиратской партии (ЧПП) Иван Бартош сообщил на заседании правительства о выходе политсилы из состава правящей коалиции, сообщил журналистам премьер Петр Фиала.
Днем ранее премьер заявил о решении освободить Бартоша с постов вице-премьера по цифровизации и министра регионального развития в связи с тем, что он не справился со своими обязанностями. При этом Фиала подчеркнул, что цифровизация является ключевым проектом в процессе модернизации республики. Решение премьера вызвало бурю негодования в рядах ЧПП, во внутрипартийном интернет-голосовании большинство партийцев высказались за уход из правящей коалиции.
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Фиала также обратился к президенту страны Петру Павелу с просьбой утвердить решение об отставке Бартоша. Находящийся в Нью-Йорке на заседании ГА ООН Павел сообщил журналистам, что рассмотрит этот вопрос, когда вернется в Прагу. Согласно чешскому законодательству, президент по предложению премьера утверждает кандидатуры предлагаемых или увольняемых министров.
"Сегодня Иван Бартош участвовал в заседании правительства. Отвечая на мой вопрос о дальнейших намерениях Чешской пиратской партии, Бартош сказал мне, что "пираты" покинут состав правящей коалиции. Это информация, на основе которой я буду действовать дальше. Два других (помимо Бартоша) министра от ЧПП пока не подали заявления об уходе из кабмина, я их работой доволен. В частности, это относится к главе МИД Яну Липавскому, я обговорю с ним возникшую ситуацию после его возвращения с ГА ООН", - сказал премьер. В свою очередь, Липавский сообщил в среду журналистам о своем намерении покинуть ряды ЧПП.
Чешская пиратская партия до сих пор входила в состав правящей в Чехии по результатам парламентских выборов 2021 года право-либеральной коалиции. Коалиция располагала в Палате депутатов 108 (из 200) мандатами, с уходом ЧПП у нее по-прежнему останется большинство в 104 голоса. Остальные четыре партнера по правящей коалиции подтвердили в среду свое намерение продолжать сотрудничество. Это касается возглавляемой Фиалой Гражданской демократической партии и движений STAN ("Старосты и независимые"), ТОР 09 и христианских демократов.
Очередные выборы в парламент должны состояться в Чехии осенью следующего года. Согласно социсследованиям последних трех лет, главным претендентом на победу на выборах является ныне оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. В 2021 году оно выиграло выборы в парламент, но не смогло ни с кем договориться о создании правящей коалиции.
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ЧехияНью-Йорк (город)ПрагаПетр ФиалаПетр ПавелЯн ЛипавскийООНВ мире
 
 
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