https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html

В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег"

В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег" - РИА Новости, 26.09.2024

В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег"

Бронежилет "Оберег" на испытаниях выдержал очередь из пулемета "Печенег", сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:33

2024-09-26T08:33

2024-09-26T08:33

безопасность

технологии

ростех

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бронежилет "Оберег" на испытаниях выдержал очередь из пулемета "Печенег", сообщили в "Ростехе". "Бронежилет "Оберег", разработанный нашим тульским заводом "Октава", выдержал очередь из пулемета "Печенег". В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания - пробитий не зафиксировано", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что при разработке "Оберега" и других средств индивидуальной защиты закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах. "Бронеплита класса Бр4 смогла выдержать очередь пуль из винтовочных патронов 7,62 на 54, а не просто одиночный выстрел. Это превзошло все ожидания. По предварительной оценке экспертов, человек, экипированный в наш бронежилет, мог получить незначительную ударную травму из-за деформации задней поверхности плиты, но остался бы жив. Существующие на рынке аналоги подобного класса не показывают такую степень защиты при большей стоимости", - подчеркнули в "Ростехе". Производство бронежилетов "Оберег" было запущено весной 2023 года. В 2024 году мощности тульского предприятия существенно выросли, что позволило кратно увеличить объем выпуска экипировки.

https://ria.ru/20240328/bronezhilet-1936313125.html

https://ria.ru/20240410/pp-2000-1938983860.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, ростех