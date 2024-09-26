https://ria.ru/20240926/britanija-1974905747.html

Британия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок

Британия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок - РИА Новости, 26.09.2024

Британия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок

Великобритания поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS-90 вместо обещанных ранее 12, говорится в заявлении британского минобороны,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:08

2024-09-26T17:08

2024-09-26T17:08

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок AS-90 вместо обещанных ранее 12, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в четверг на сайте правительства стран. "Новое правительство перевыполнит обещание поставить 12 артиллерийских установок в течение 100 дней после прихода к власти. Теперь в общей сложности будет поставлено 16 единиц, из которых 10 уже поставлены, а еще шесть будут поставлены в ближайшие недели", - сказано в документе. Британские власти также объявили о создании нового совместного подразделения под руководством глав МО и МИД, которое объединит специалистов двух ведомств, чтобы "помогать продвигать новый общеправительственный подход к Украине", - говорится в заявлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931835867.html

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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато