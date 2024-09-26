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В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС
Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:18
2024-09-26T09:18
2024-09-26T11:17
экономика
россия
брикс
сергей цивилев
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, брикс, сергей цивилев, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, БРИКС, Сергей Цивилев, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС
Цивилев: нужно создать единую энергетическую стратегию БРИКС