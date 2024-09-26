Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 26.09.2024 (обновлено: 11:17 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/briks-1974754015.html
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС
Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:18
2024-09-26T11:17
экономика
россия
брикс
сергей цивилев
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974780144_0:274:3024:1975_1920x0_80_0_0_33ebca43b283b34d8a87436c868b774c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/briks-1974755485.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974780144_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_8b61c0143ab9ef41d85f8156bcd95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, брикс, сергей цивилев, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, БРИКС, Сергей Цивилев, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС

Цивилев: нужно создать единую энергетическую стратегию БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании руководителей налоговых администраций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Глава ФНС рассказал о задачах налоговых служб БРИКС
09:26
 
ЭкономикаРоссияБРИКССергей ЦивилевМоскваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала