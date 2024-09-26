https://ria.ru/20240926/briks-1974754015.html

В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС

В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024

В Минэнерго призвали создать единую энергетическую стратегию БРИКС

Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:18

2024-09-26T09:18

2024-09-26T11:17

экономика

россия

брикс

сергей цивилев

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, брикс, сергей цивилев, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)