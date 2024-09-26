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В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы - РИА Новости, 26.09.2024
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00:54 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/blinken-1974729360.html
В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы
В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы - РИА Новости, 26.09.2024
В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы
Кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin вошли в новый пакет американской военной помощи Киеву, сообщил глава госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:54
2024-09-26T00:54
украина
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джо байден
энтони блинкен
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin вошли в новый пакет американской военной помощи Киеву, сообщил глава госдепа Энтони Блинкен. "Он (новый пакет помощи - ред.) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Кроме того, в новый пакет помощи вошли ракеты для Javelin и противотанковые ракеты, говорится в заявлении. Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240924/vsu-1974462552.html
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украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, нато, в мире, сергей лавров
Украина, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО, В мире, Сергей Лавров
В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы

Блинкен: в пакет помощи Киеву от США вошли кассетные бомбы и ракеты Javelin

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты Atacms
Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты Atacms. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin вошли в новый пакет американской военной помощи Киеву, сообщил глава госдепа Энтони Блинкен.
"Он (новый пакет помощи - ред.) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
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Кроме того, в новый пакет помощи вошли ракеты для Javelin и противотанковые ракеты, говорится в заявлении.
Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАДжо БайденЭнтони БлинкенНАТОВ миреСергей Лавров
 
 
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