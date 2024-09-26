В новый пакет американской помощи Украине вошли кассетные бомбы
Блинкен: в пакет помощи Киеву от США вошли кассетные бомбы и ракеты Javelin
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты Atacms
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты Atacms. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin вошли в новый пакет американской военной помощи Киеву, сообщил глава госдепа Энтони Блинкен.
"Он (новый пакет помощи - ред.) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
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Кроме того, в новый пакет помощи вошли ракеты для Javelin и противотанковые ракеты, говорится в заявлении.
Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.