https://ria.ru/20240926/bespilotniki-1974745891.html
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 26.09.2024
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:27
2024-09-26T07:27
2024-09-26T07:27
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html
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брянская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Белгородская область
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
Минобороны: в Белгородской, Курской и Брянской областях за ночь сбили семь БПЛА