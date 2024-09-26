https://ria.ru/20240926/bespilotniki-1974745891.html

В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников

В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 26.09.2024

В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников

Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:27

2024-09-26T07:27

2024-09-26T07:27

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html

брянская область

россия

белгородская область

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брянская область, россия, белгородская область