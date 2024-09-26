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В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/bespilotniki-1974745891.html
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 26.09.2024
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников
Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:27
2024-09-26T07:27
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html
брянская область
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брянская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Белгородская область
В трех областях за ночь уничтожили семь беспилотников

Минобороны: в Белгородской, Курской и Брянской областях за ночь сбили семь БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБелгородская область
 
 
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