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В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ, пишет FT - РИА Новости, 26.09.2024
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12:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/belgija-1974806265.html
В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ, пишет FT
В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ, пишет FT - РИА Новости, 26.09.2024
В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ, пишет FT
Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:14
2024-09-26T12:14
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как существующие ограничительные меры, по ее мнению, не оправдывают себя, пишет издание Financial Times. "Бельгия, один из крупнейших в Европе импортеров сжиженного природного газа из России, призвала ЕС запретить российское топливо, предупредив, что компании-импортеры не могут разрывать долгосрочные контракты, если союз не введет санкций как единая юрисдикция. Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии, заявила Financial Times, что ЕС должен "пойти дальше", чтобы не допустить попадания российского СПГ в союз, поскольку беспокойство по поводу увеличения импорта продолжает расти", - говорится в публикации. По словам ван дер Стратен, меры, введенные Брюсселем в декабре 2023 года и запрещающие российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не дали достаточных юридических оснований компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как бельгийский Зеебрюгге, для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной. По данным, приводимым изданием, Зеебрюгге с сентября 2023 по сентябрь 2024 года принял наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн. Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее. Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.
https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html
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экономика, россия, бельгия, европа, евросоюз
Экономика, Россия, Бельгия, Европа, Евросоюз
В Бельгии призвали ЕС запретить импорт российского СПГ, пишет FT

FT: министр энергетики Бельгии призвала ЕС запретить импорт российского СПГ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как существующие ограничительные меры, по ее мнению, не оправдывают себя, пишет издание Financial Times.
"Бельгия, один из крупнейших в Европе импортеров сжиженного природного газа из России, призвала ЕС запретить российское топливо, предупредив, что компании-импортеры не могут разрывать долгосрочные контракты, если союз не введет санкций как единая юрисдикция. Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии, заявила Financial Times, что ЕС должен "пойти дальше", чтобы не допустить попадания российского СПГ в союз, поскольку беспокойство по поводу увеличения импорта продолжает расти", - говорится в публикации.
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По словам ван дер Стратен, меры, введенные Брюсселем в декабре 2023 года и запрещающие российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не дали достаточных юридических оснований компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как бельгийский Зеебрюгге, для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной.
По данным, приводимым изданием, Зеебрюгге с сентября 2023 по сентябрь 2024 года принял наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.
Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее.
Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.
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