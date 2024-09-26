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Эксперт предупредила об опасности оформления карт вне офисов банков - РИА Новости, 26.09.2024
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02:27 26.09.2024 (обновлено: 11:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/banki-1974734063.html
Эксперт предупредила об опасности оформления карт вне офисов банков
Эксперт предупредила об опасности оформления карт вне офисов банков - РИА Новости, 26.09.2024
Эксперт предупредила об опасности оформления карт вне офисов банков
Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно, рассказала РИА Новости эксперт направления... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:27
2024-09-26T11:22
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алла храпунова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.Эксперт рассказала, что сейчас банковскую карту действительно можно получить через представителя банка вне офиса. Для этого нужно оставить заявку на сайте кредитной организации, а затем представитель банка может подъехать в то место, которое укажет человек. "При встрече будут запрошены такие документы, как паспорт, СНИЛС, ИНН, сделано фото, заполнены анкета и другие данные, необходимые для проверки клиента в рамках процедуры идентификации", — отметила эксперт.Представитель банка, находясь рядом с клиентом, отправляет его документы для проверки в службу безопасности кредитной организации, чтобы оперативно проверить личность, легитимность документов по различным справочникам и реестрам. Личная встреча с сотрудником банка является обязательной, поскольку, согласно законодательству, идентификация клиентов должна проводиться в присутствии представителя банка."Но помним, что в данном случае представитель банка приезжает в ответ на вашу заявку, и он имеет технические возможности проверки данных через систему кредитной организации… Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно", — отметила Храпунова.По ее словам, в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах действительно могут работать представители банков. В таком случае в месте массового скопления людей будет находиться стойка с логотипами банка, она будет оформлена в соответствующем визуальном стиле. Кроме того, на стойке должна быть соответствующая документация на фирменных бланках банка, а также контракт на фирменном бланке.Храпунова подчеркнула, что можно проверить реально ли точка продаж принадлежит банку, позвонив на телефон его горячей линии. Кроме того, можно подойти к стойке информации и уточнить, числится ли среди арендаторов интересующая вас кредитная организация. По ее словам, настоящие сотрудники банков не будут торопить, поддержат человека в желании провести дополнительную проверку, помогут в ней."В целом, если вам захотелось оформить карту банка в таких условиях, это возможно сделать, но, повторюсь, предварительно надо проверить, действительно ли перед вами точка продаж этого банка", — заключила эксперт.
https://ria.ru/20240925/banki-1974714911.html
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россия, алла храпунова, экономика
Россия, Алла Храпунова, Экономика
Эксперт предупредила об опасности оформления карт вне офисов банков

Эксперт Храпунова: оформлять карты вне офисов банков небезопасно

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт рассказала, что сейчас банковскую карту действительно можно получить через представителя банка вне офиса. Для этого нужно оставить заявку на сайте кредитной организации, а затем представитель банка может подъехать в то место, которое укажет человек.
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"При встрече будут запрошены такие документы, как паспорт, СНИЛС, ИНН, сделано фото, заполнены анкета и другие данные, необходимые для проверки клиента в рамках процедуры идентификации", — отметила эксперт.
Представитель банка, находясь рядом с клиентом, отправляет его документы для проверки в службу безопасности кредитной организации, чтобы оперативно проверить личность, легитимность документов по различным справочникам и реестрам. Личная встреча с сотрудником банка является обязательной, поскольку, согласно законодательству, идентификация клиентов должна проводиться в присутствии представителя банка.
"Но помним, что в данном случае представитель банка приезжает в ответ на вашу заявку, и он имеет технические возможности проверки данных через систему кредитной организации… Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно", — отметила Храпунова.
По ее словам, в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах действительно могут работать представители банков. В таком случае в месте массового скопления людей будет находиться стойка с логотипами банка, она будет оформлена в соответствующем визуальном стиле. Кроме того, на стойке должна быть соответствующая документация на фирменных бланках банка, а также контракт на фирменном бланке.
Храпунова подчеркнула, что можно проверить реально ли точка продаж принадлежит банку, позвонив на телефон его горячей линии. Кроме того, можно подойти к стойке информации и уточнить, числится ли среди арендаторов интересующая вас кредитная организация. По ее словам, настоящие сотрудники банков не будут торопить, поддержат человека в желании провести дополнительную проверку, помогут в ней.
"В целом, если вам захотелось оформить карту банка в таких условиях, это возможно сделать, но, повторюсь, предварительно надо проверить, действительно ли перед вами точка продаж этого банка", — заключила эксперт.
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