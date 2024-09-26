https://ria.ru/20240926/bank-1974774590.html
ВТБ предупредил о краже денег через банковское приложение
ВТБ предупредил о краже денег через банковское приложение - РИА Новости, 26.09.2024
ВТБ предупредил о краже денег через банковское приложение
Мошенники стали чаще красть деньги россиян, предлагая им обновить банковское приложение, заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов изданию РБК. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:56
2024-09-26T10:56
2024-09-26T10:56
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мошенники стали чаще красть деньги россиян, предлагая им обновить банковское приложение, заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов изданию РБК."Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз", — констатировал он.По словам специалиста, мошенники призывают граждан обновить банковское приложение и отправляют ссылку для скачивания. Открытие ссылки позволяет преступникам получить данные клиентов банка и доступ к их личному кабинету.Отмечается, что мошенники представляются сотрудниками банков и призывают переустановить приложение как можно скорее, пугая людей перспективой блокировки счета.Банки советуют гражданам прекратить общение, если собеседники призывают обновить приложение финансовой организации.
https://ria.ru/20240926/banki-1974725906.html
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общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
ВТБ предупредил о краже денег через банковское приложение
ВТБ предупредил о краже денег через обновление банковского приложения