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Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани - РИА Новости, 26.09.2024
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Астраханская область
 
19:29 26.09.2024 (обновлено: 19:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/astrakhan-1974939545.html
Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани
Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани - РИА Новости, 26.09.2024
Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани
Тринадцатый международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег", объединивший архитекторов и градостроителей России и зарубежья, стартовал в Астрахани, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:29
2024-09-26T19:52
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Тринадцатый международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег", объединивший архитекторов и градостроителей России и зарубежья, стартовал в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Сегодня на Соборной площади Астраханского кремля состоялось открытие XIII Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег", - говорится в сообщении. Мероприятие продлится до субботы. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, символично, что площадкой для общения профессионалов в этом году была избрана Астрахань, которая входит в число 115 российских городов, признанных исторически ценными. "Здесь веками пересекались традиции и культуры многих народов. И это нашло отражение в неповторимом архитектурном облике Астрахани, и в том числе её центральной части на берегу Волги. Уверен, что фестиваль даст старт новым идеям для развития прибрежных территорий, объединения архитектуры и экологии для создания комфортной городской среды", - сказал он, обращаясь к участникам фестиваля. В рамках "ЭкоБерега" запланированы мастер-классы, дискуссии и экскурсии по знаковым местам Астрахани, а также выставка работ участников Всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарский. На конкурс подали заявки почти 50 архитекторов со всей России. Жюри фестиваля предстоит определить победителя и лауреатов. Деловая программа пройдёт в институте развития образования "Платформа". Одним из главных её событий станет научно-практическая конференция "Развитие прибрежной туристско-рекреационной инфраструктуры как ресурс стабильного социально-экономического роста Астраханской области". В ней примут участие эксперты из разных регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана, имеющие практический опыт в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения береговых пространств.
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астрахань, россия, астраханская область
Астраханская область, Астрахань, Россия, Астраханская область

Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской областиОткрытие XIII Международного архитектурного фестиваля им. В.Н. Логвинова "ЭкоБерег". 26 сентября 2024
Открытие XIII Международного архитектурного фестиваля им. В.Н. Логвинова ЭкоБерег. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
Открытие XIII Международного архитектурного фестиваля им. В.Н. Логвинова "ЭкоБерег". 26 сентября 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Тринадцатый международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег", объединивший архитекторов и градостроителей России и зарубежья, стартовал в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Сегодня на Соборной площади Астраханского кремля состоялось открытие XIII Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег", - говорится в сообщении. Мероприятие продлится до субботы.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, символично, что площадкой для общения профессионалов в этом году была избрана Астрахань, которая входит в число 115 российских городов, признанных исторически ценными.
"Здесь веками пересекались традиции и культуры многих народов. И это нашло отражение в неповторимом архитектурном облике Астрахани, и в том числе её центральной части на берегу Волги. Уверен, что фестиваль даст старт новым идеям для развития прибрежных территорий, объединения архитектуры и экологии для создания комфортной городской среды", - сказал он, обращаясь к участникам фестиваля.
В рамках "ЭкоБерега" запланированы мастер-классы, дискуссии и экскурсии по знаковым местам Астрахани, а также выставка работ участников Всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарский. На конкурс подали заявки почти 50 архитекторов со всей России. Жюри фестиваля предстоит определить победителя и лауреатов.
Деловая программа пройдёт в институте развития образования "Платформа". Одним из главных её событий станет научно-практическая конференция "Развитие прибрежной туристско-рекреационной инфраструктуры как ресурс стабильного социально-экономического роста Астраханской области". В ней примут участие эксперты из разных регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана, имеющие практический опыт в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения береговых пространств.
 
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