https://ria.ru/20240926/astrakhan-1974939545.html

Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани

Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани - РИА Новости, 26.09.2024

Международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег" стартовал в Астрахани

Тринадцатый международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег", объединивший архитекторов и градостроителей России и зарубежья, стартовал в Астрахани, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:29

2024-09-26T19:29

2024-09-26T19:52

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астрахань

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Тринадцатый международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег", объединивший архитекторов и градостроителей России и зарубежья, стартовал в Астрахани, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Сегодня на Соборной площади Астраханского кремля состоялось открытие XIII Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег", - говорится в сообщении. Мероприятие продлится до субботы. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, символично, что площадкой для общения профессионалов в этом году была избрана Астрахань, которая входит в число 115 российских городов, признанных исторически ценными. "Здесь веками пересекались традиции и культуры многих народов. И это нашло отражение в неповторимом архитектурном облике Астрахани, и в том числе её центральной части на берегу Волги. Уверен, что фестиваль даст старт новым идеям для развития прибрежных территорий, объединения архитектуры и экологии для создания комфортной городской среды", - сказал он, обращаясь к участникам фестиваля. В рамках "ЭкоБерега" запланированы мастер-классы, дискуссии и экскурсии по знаковым местам Астрахани, а также выставка работ участников Всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции формирования туристско-рекреационного кластера "Астраханский" на острове Пролетарский. На конкурс подали заявки почти 50 архитекторов со всей России. Жюри фестиваля предстоит определить победителя и лауреатов. Деловая программа пройдёт в институте развития образования "Платформа". Одним из главных её событий станет научно-практическая конференция "Развитие прибрежной туристско-рекреационной инфраструктуры как ресурс стабильного социально-экономического роста Астраханской области". В ней примут участие эксперты из разных регионов России, а также Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана, имеющие практический опыт в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения береговых пространств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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астрахань, россия, астраханская область