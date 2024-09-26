https://ria.ru/20240926/armeniya-1974915430.html
В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном
В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 26.09.2024
В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном
Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:37
2024-09-26T17:37
2024-09-26T17:38
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает в четверг пресс-служба КС. "Обязательств, закрепленные положением о совместной деятельности (армянской - ред.) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и (азербайджанской - ред.) государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения соответствуют конституции", - говорится в решении Конституционного суда, опубликованном пресс-службой. Отмечается, что решение КС окончательное и вступает в силу с момент опубликования Положение о деятельности комиссий было подписано Арменией и Азербайджаном 30 августа, а 5 сентября армянское правительство дало согласие на его ратификацию парламентом, предварительно направив документ в Конституционный суд.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном
КС Армении признал законными комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает в четверг пресс-служба КС.
"Обязательств, закрепленные положением о совместной деятельности (армянской - ред.) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и (азербайджанской - ред.) государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения соответствуют конституции", - говорится в решении Конституционного суда, опубликованном пресс-службой.
Отмечается, что решение КС окончательное и вступает в силу с момент опубликования
Положение о деятельности комиссий было подписано Арменией и Азербайджаном 30 августа, а 5 сентября армянское правительство дало согласие на его ратификацию парламентом, предварительно направив документ в Конституционный суд.