https://ria.ru/20240926/armeniya-1974915430.html

В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном

В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 26.09.2024

В Армении признали законным положение о делимитации границы с Азербайджаном

Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:37

2024-09-26T17:37

2024-09-26T17:38

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, сообщает в четверг пресс-служба КС. "Обязательств, закрепленные положением о совместной деятельности (армянской - ред.) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и (азербайджанской - ред.) государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения соответствуют конституции", - говорится в решении Конституционного суда, опубликованном пресс-службой. Отмечается, что решение КС окончательное и вступает в силу с момент опубликования Положение о деятельности комиссий было подписано Арменией и Азербайджаном 30 августа, а 5 сентября армянское правительство дало согласие на его ратификацию парламентом, предварительно направив документ в Конституционный суд.

https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html

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