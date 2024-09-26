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Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:38
2024-09-26T17:38
2024-09-26T22:38
москва
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ."Как утверждают очевидцы, Воловенко пытался открыть дверь во время полета, оскорблял экипаж, требовал алкоголь, а также пытался договориться о курении за деньги", — говорится в сообщении.По данным источника телеканала, полиция уже начала проверку действий артиста на предмет хулиганства.В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили РИА Новости, что на рейсе FV6297 за 15 сентября один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего начал просить у бортпроводниц разрешение покурить. Впоследствии он стал вести себя агрессивно и в действительности попытался открыть дверь во время полета. Там уточнили, что после приземления его передали полиции.Евгений Воловенко снимался в таких телесериалах, как "По законам военного времен" и "Лондонград. Знай наших!".
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москва, хабаровск, происшествия
Москва, Хабаровск, Происшествия
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актера Евгения Воловенко передали полиции с самолета в Хабаровске за дебош