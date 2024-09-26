Рейтинг@Mail.ru
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 26.09.2024 (обновлено: 22:38 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:38
2024-09-26T22:38
москва
хабаровск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ."Как утверждают очевидцы, Воловенко пытался открыть дверь во время полета, оскорблял экипаж, требовал алкоголь, а также пытался договориться о курении за деньги", — говорится в сообщении.По данным источника телеканала, полиция уже начала проверку действий артиста на предмет хулиганства.В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили РИА Новости, что на рейсе FV6297 за 15 сентября один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего начал просить у бортпроводниц разрешение покурить. Впоследствии он стал вести себя агрессивно и в действительности попытался открыть дверь во время полета. Там уточнили, что после приземления его передали полиции.Евгений Воловенко снимался в таких телесериалах, как "По законам военного времен" и "Лондонград. Знай наших!".
https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html
москва
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, хабаровск, происшествия
Москва, Хабаровск, Происшествия
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ

Актера Евгения Воловенко передали полиции с самолета в Хабаровске за дебош

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ.
«
"Как утверждают очевидцы, Воловенко пытался открыть дверь во время полета, оскорблял экипаж, требовал алкоголь, а также пытался договориться о курении за деньги", — говорится в сообщении.
По данным источника телеканала, полиция уже начала проверку действий артиста на предмет хулиганства.
В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили РИА Новости, что на рейсе FV6297 за 15 сентября один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего начал просить у бортпроводниц разрешение покурить. Впоследствии он стал вести себя агрессивно и в действительности попытался открыть дверь во время полета. Там уточнили, что после приземления его передали полиции.
Евгений Воловенко снимался в таких телесериалах, как "По законам военного времен" и "Лондонград. Знай наших!".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
Вчера, 16:40
 
МоскваХабаровскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала