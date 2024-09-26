https://ria.ru/20240926/akter-1974915572.html

Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ

Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ

Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:38

2024-09-26T17:38

2024-09-26T22:38

москва

хабаровск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе из Москвы в Хабаровск, передает РЕН ТВ."Как утверждают очевидцы, Воловенко пытался открыть дверь во время полета, оскорблял экипаж, требовал алкоголь, а также пытался договориться о курении за деньги", — говорится в сообщении.По данным источника телеканала, полиция уже начала проверку действий артиста на предмет хулиганства.В пресс-службе авиакомпании "Россия" сообщили РИА Новости, что на рейсе FV6297 за 15 сентября один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего начал просить у бортпроводниц разрешение покурить. Впоследствии он стал вести себя агрессивно и в действительности попытался открыть дверь во время полета. Там уточнили, что после приземления его передали полиции.Евгений Воловенко снимался в таких телесериалах, как "По законам военного времен" и "Лондонград. Знай наших!".

https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html

москва

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, хабаровск, происшествия