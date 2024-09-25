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В Курской области незаконно побывала журналистка France24 - РИА Новости, 25.09.2024
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21:28 25.09.2024 (обновлено: 21:29 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zhurnalistka-1974713341.html
В Курской области незаконно побывала журналистка France24
В Курской области незаконно побывала журналистка France24 - РИА Новости, 25.09.2024
В Курской области незаконно побывала журналистка France24
Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:28
2024-09-25T21:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
в мире
франция
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. В материала France24 указывается, что Трент и "небольшая группа журналистов" в сопровождении военных ВСУ пересекли российскую границу и побывали в ряде деревень Курской области. Телеканал также публикует видеоматериал, снятый в Курской области в ходе незаконного проникновения журналистов на территорию РФ. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/bouz-1973952827.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Франция
В Курской области незаконно побывала журналистка France24

Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области РФ, опубликовав соответствующий материал на своем сайте.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
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В материала France24 указывается, что Трент и "небольшая группа журналистов" в сопровождении военных ВСУ пересекли российскую границу и побывали в ряде деревень Курской области.
Телеканал также публикует видеоматериал, снятый в Курской области в ходе незаконного проникновения журналистов на территорию РФ.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против журналистов итальянской телекомпании Rai Симонe Траини и Стефании Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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