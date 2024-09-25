https://ria.ru/20240925/zhkkh-1974550610.html

Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5%

Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5% - РИА Новости, 25.09.2024

Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5%

Жилищно-коммунальный комплекс Тюменской области готов к работе в зимний период на 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:36

2024-09-25T10:36

2024-09-25T10:36

тюменская область

жкх

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жилищно-коммунальный комплекс Тюменской области готов к работе в зимний период на 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона, сообщает информационный центр областного правительства. "Готовность жилищно-коммунального комплекса Тюменской области к зиме составляет 98,5 процента… Решение о начале отопительного периода 2024-2025 годов принято во всех муниципалитетах Тюменской области. Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет завершена до 1 ноября", - указано в сообщении. Отмечается, что при подготовке к зиме на тюменских и тобольской ТЭЦ проведены ремонтно-профилактические работы на генерирующем и теплофикационном оборудовании. К работе подготовлено более 163 тысячи котельных. Сформированы нормативные запасы резервных видов топлива. Капитально отремонтировано и реконструировано около 29 километров теплосетей. К зимним условиям подготовлено более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Заменено 38 километров водопроводных и 14 километров канализационных сетей. Выполнены работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч километров электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций. По словам директора областного департамента ЖКХ Семена Тегенцева, которые цитирует информцентр, региональные власти на особом контроле держат исполнение плана технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, утвержденного решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Реконструкция и строительство электросетевых объектов осуществляются в установленные сроки.

https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх