Рейтинг@Mail.ru
Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5% - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zhkkh-1974550610.html
Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5%
Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5% - РИА Новости, 25.09.2024
Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5%
Жилищно-коммунальный комплекс Тюменской области готов к работе в зимний период на 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:36
2024-09-25T10:36
тюменская область
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3bfaa60609a51806ca1a1f1cce272195.jpg
ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жилищно-коммунальный комплекс Тюменской области готов к работе в зимний период на 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона, сообщает информационный центр областного правительства. "Готовность жилищно-коммунального комплекса Тюменской области к зиме составляет 98,5 процента… Решение о начале отопительного периода 2024-2025 годов принято во всех муниципалитетах Тюменской области. Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет завершена до 1 ноября", - указано в сообщении. Отмечается, что при подготовке к зиме на тюменских и тобольской ТЭЦ проведены ремонтно-профилактические работы на генерирующем и теплофикационном оборудовании. К работе подготовлено более 163 тысячи котельных. Сформированы нормативные запасы резервных видов топлива. Капитально отремонтировано и реконструировано около 29 километров теплосетей. К зимним условиям подготовлено более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Заменено 38 километров водопроводных и 14 километров канализационных сетей. Выполнены работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч километров электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций. По словам директора областного департамента ЖКХ Семена Тегенцева, которые цитирует информцентр, региональные власти на особом контроле держат исполнение плана технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, утвержденного решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Реконструкция и строительство электросетевых объектов осуществляются в установленные сроки.
https://ria.ru/20240910/natsproekty-1971766421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_49fefd1d280dd219d3832ea4b42d0972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх
Тюменская область, ЖКХ

Системы ЖКХ Тюменской области готовы к зиме на 98,5%

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жилищно-коммунальный комплекс Тюменской области готов к работе в зимний период на 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона, сообщает информационный центр областного правительства.
"Готовность жилищно-коммунального комплекса Тюменской области к зиме составляет 98,5 процента… Решение о начале отопительного периода 2024-2025 годов принято во всех муниципалитетах Тюменской области. Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет завершена до 1 ноября", - указано в сообщении.
Отмечается, что при подготовке к зиме на тюменских и тобольской ТЭЦ проведены ремонтно-профилактические работы на генерирующем и теплофикационном оборудовании. К работе подготовлено более 163 тысячи котельных. Сформированы нормативные запасы резервных видов топлива. Капитально отремонтировано и реконструировано около 29 километров теплосетей. К зимним условиям подготовлено более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Заменено 38 километров водопроводных и 14 километров канализационных сетей. Выполнены работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч километров электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций.
По словам директора областного департамента ЖКХ Семена Тегенцева, которые цитирует информцентр, региональные власти на особом контроле держат исполнение плана технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, утвержденного решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Реконструкция и строительство электросетевых объектов осуществляются в установленные сроки.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Чернышенко и Моор обсудили реализацию нацпроектов в регионе
10 сентября, 10:29
 
Тюменская областьЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала