https://ria.ru/20240925/zhestyannikov-1974566900.html

Жестянников: дорожный вопрос – лидер на встречах с населением

Жестянников: дорожный вопрос – лидер на встречах с населением - РИА Новости, 25.09.2024

Жестянников: дорожный вопрос – лидер на встречах с населением

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что дорожный вопрос является лидером на встречах с населением, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:50

2024-09-25T11:50

2024-09-25T11:50

вологодская область

вологда

череповецкий район

сергей жестянников

дмитрий борисов

георгий филимонов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что дорожный вопрос является лидером на встречах с населением, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 24 сентября рассмотрели вопросы содержания и ремонта дорог, а также финансирования медорганизаций региона. Как отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Борисов, общая протяженность сети вологодских дорог составляет боле 27 тысяч километров, из которых свыше 1,5 тысячи – дороги федерального значения, 10 тысяч километров – регионального значения, 16 тысяч километров – местного значения. В этом году планируется отремонтировать более 700 километров дорог и 28 мостовых сооружений. В целом расходы регионального дорожного фонда на эти цели составляют более 33 миллиардов рублей. В рамках губернаторской "Стратегии 2.0" по проекту "Сельский грейдер" будет закуплено 84 единицы техники на 730 миллионов рублей. Также ведется обновление общественного транспорта – из различных источников приобретено больше 180 автобусов для городов и районов. "В настоящее время наиболее значимым объектом в рамках дорожной деятельности является Некрасовский мост в Вологде. Общая протяженность строительства 1,6 километра. На сегодняшний день техническая готовность составляет 45%. Работы ведутся опережающими темпами, поэтому мы планируем досрочный ввод объекта", - цитирует пресс-служба Борисова. Как отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников, на встречах с населением именно дорожный вопрос по-прежнему остается в лидерах. Сейчас депутатский корпус проверяет выполнение перечня поручений главы региона Георгия Филимонова и пожеланий жителей, где в том числе есть пункты, касающиеся дорожного хозяйства. "В этом году в рамках "Стратегии 2.0" мы запустили программу "Сельский асфальт" в Вологодском округе и Череповецком районе. Результаты уже видны, применяется новая для региона технология использования органо-минеральной смеси, которая по структуре и характеристикам похожа на асфальт, и которая позволяет существенно сокращать затраты. Есть запрос от муниципальных образований на расширение этого проекта на всю область. В настоящее время такой вопрос прорабатывается", - подчеркнул Жестянников. Второй вопрос, который парламентарии рассмотрели, касался проблем здравоохранения – финансирования больниц, поликлиник, а также закупке льготных лекарств. Как рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Антон Еремеев, в этом году на финансирование медорганизаций, работающих в системе ОМС, выделено 24,3 миллиарда рублей, что на 16,3% больше, чем в прошлом году. На различные меры дополнительной поддержки – развитие материально-технической базы, реализацию кадровых проектов "Земский специалист" и "Молодой специалист" в рамках "Стратегии 2.0", специальные социальные выплаты медицинским работникам, в том числе сотрудникам скорой помощи, и лекарственное обеспечение выделено почти 7 миллиардов рублей – в полтора раза выше уровня прошлого года.

https://ria.ru/20240923/shkoly-1974251971.html

https://ria.ru/20240923/vologda-1974313650.html

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Артем Смирнов

вологда, череповецкий район, сергей жестянников, дмитрий борисов, георгий филимонов