https://ria.ru/20240925/zerno-1974607025.html

Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 25.09.2024

Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Сельхозпредприятия Тюменской области собрали 1 миллион тонн зерна, со значимым событием аграриев поздравил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:08

2024-09-25T14:08

2024-09-25T14:08

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области собрали 1 миллион тонн зерна, со значимым событием аграриев поздравил глава региона Александр Моор. "Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна! Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!" - обратился к земледельцам Моор в своем Тelegram-канале. В 2024 году в Тюменской области яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро среды зерновые и зернобобовые культуры в регионе собраны почти с 408 тысяч гектаров, валовый сбор превысил 1,012 миллиона тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В 2023 году тюменские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур к 31 октября, валовый сбор зерна составил 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 23 центнера с гектара. Тогда же отмечалось, что потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240925/zhkkh-1974550610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор