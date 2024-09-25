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Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 25.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zerno-1974607025.html
Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна - РИА Новости, 25.09.2024
Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
Сельхозпредприятия Тюменской области собрали 1 миллион тонн зерна, со значимым событием аграриев поздравил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:08
2024-09-25T14:08
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области собрали 1 миллион тонн зерна, со значимым событием аграриев поздравил глава региона Александр Моор. "Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна! Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!" - обратился к земледельцам Моор в своем Тelegram-канале. В 2024 году в Тюменской области яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро среды зерновые и зернобобовые культуры в регионе собраны почти с 408 тысяч гектаров, валовый сбор превысил 1,012 миллиона тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В 2023 году тюменские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур к 31 октября, валовый сбор зерна составил 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 23 центнера с гектара. Тогда же отмечалось, что потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.
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александр моор
Тюменская область, Александр Моор

Тюменские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области собрали 1 миллион тонн зерна, со значимым событием аграриев поздравил глава региона Александр Моор.
"Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна! Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!" - обратился к земледельцам Моор в своем Тelegram-канале.
В 2024 году в Тюменской области яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро среды зерновые и зернобобовые культуры в регионе собраны почти с 408 тысяч гектаров, валовый сбор превысил 1,012 миллиона тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара.
В 2023 году тюменские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур к 31 октября, валовый сбор зерна составил 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 23 центнера с гектара. Тогда же отмечалось, что потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.
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