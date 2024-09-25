https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html
Конгрессмен обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Конгрессмен обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 25.09.2024
Конгрессмен обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис даже не пытается скрыть иностранного вмешательства в выборы, проводя совместную предвыборную... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:16
2024-09-25T23:16
2024-09-25T23:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис даже не пытается скрыть иностранного вмешательства в выборы, проводя совместную предвыборную кампанию с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар, комментируя визит Зеленского в "колеблющийся" штат Пенсильвания. "Камала Харрис даже не пытается скрыть иностранное вмешательство в наши выборы. Это высшая степень лицемерия и абсолютно безответственно, что она открыто ведёт кампанию по всей стране вместе с Зеленским", - сказал агентству Госар, представляющий штат Аризона. По мнению американского законодателя, "было бы гораздо более целесообразной тратой времени и сотен миллионов долларов налогоплательщиков, которые Америка впустую потратила" на украинский конфликт, если бы Зеленский находился в своей стране и сосредоточился на поиске путей к миру. Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, камала харрис
В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Камала Харрис
Конгрессмен обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Конгрессмен Госар: Зеленский вмешивается в выборы, участвуя в кампании Харрис