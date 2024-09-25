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Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 25.09.2024 (обновлено: 19:02 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974683655.html
Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены
Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены - РИА Новости, 25.09.2024
Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены
Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:02
2024-09-25T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.&quot;По состоянию на сегодняшний день &lt;...&gt; уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике&quot;, — сказал он.В июне Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнял, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены

Зеленский: все тепловые электростанции на Украине уничтожены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2024 года
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2024 года
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
«

"По состоянию на сегодняшний день <...> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике", — сказал он.

Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Это замалчивают". Неожиданные последствия ударов по энергосистеме Украины
16 сентября, 08:00
В июне Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнял, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины
10 сентября, 12:45
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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"Очень плохое решение". Какую участь для украинцев уготовил Зеленский
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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