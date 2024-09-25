https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974683655.html

Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены

Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены - РИА Новости, 25.09.2024

Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены

Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:02

2024-09-25T18:02

2024-09-25T19:02

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ООН, 25 сен — РИА Новости. Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН."По состоянию на сегодняшний день <...> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике", — сказал он.В июне Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнял, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html

https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф