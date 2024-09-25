Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены
Зеленский: все тепловые электростанции на Украине уничтожены
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2024 года
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2024 года
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ООН, 25 сен — РИА Новости. Все украинские теплоэлектростанции уничтожены, заявил Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
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"По состоянию на сегодняшний день <...> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике", — сказал он.
В июне Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнял, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Песков прокомментировал ситуацию с ударами по энергосистеме Украины
10 сентября, 12:45
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.