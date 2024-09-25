https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html

"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский

"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский - РИА Новости, 25.09.2024

"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский

Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:02

2024-09-25T16:02

2024-09-25T16:02

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У Зеленского есть повод бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе, и, конечно, он также должен беспокоиться о том, что произойдет в Соединенных Штатах", — отметил он.По словам эксперта, Украина проигрывает на поле боя. При этом глава киевского режима предлагает свой некий "план победы", который, как он знает, западные страны не примут, резюмировал Меркурис.В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении он снова высказался за использование своей "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира", чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

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