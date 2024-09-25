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"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974643688.html
"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский
"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский - РИА Новости, 25.09.2024
"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский
Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:02
2024-09-25T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У Зеленского есть повод бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе, и, конечно, он также должен беспокоиться о том, что произойдет в Соединенных Штатах", — отметил он.По словам эксперта, Украина проигрывает на поле боя. При этом глава киевского режима предлагает свой некий "план победы", который, как он знает, западные страны не примут, резюмировал Меркурис.В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении он снова высказался за использование своей "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира", чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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в мире, россия, европа, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН
"Повод бить тревогу". Стало известно, с чем столкнулся Зеленский

Меркурис: Зеленский видит ослабление западной поддержки

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"У Зеленского есть повод бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе, и, конечно, он также должен беспокоиться о том, что произойдет в Соединенных Штатах", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
Вчера, 08:00
По словам эксперта, Украина проигрывает на поле боя. При этом глава киевского режима предлагает свой некий "план победы", который, как он знает, западные страны не примут, резюмировал Меркурис.
В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь последствия для Киева.
Накануне во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении он снова высказался за использование своей "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира", чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийООН
 
 
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