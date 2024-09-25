https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974579320.html

Зеленский превратил Украину в страну-банкрота, заявил Медведчук

Зеленский превратил Украину в страну-банкрота, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.09.2024

Зеленский превратил Украину в страну-банкрота, заявил Медведчук

Владимир Зеленский и его свита превратили Украину в страну-банкрота, для погашения долгов Киев рассчитывает получить у Запада замороженные российские активы,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:32

2024-09-25T12:32

2024-09-25T12:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский и его свита превратили Украину в страну-банкрота, для погашения долгов Киев рассчитывает получить у Запада замороженные российские активы, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, добавив, что свои интересы режим Зеленского ставит превыше всего. "Украина Зеленского – страна-банкрот, но почему тогда не объявлен дефолт, почему деньги, пусть не так щедро, как раньше, но все же туда поступают? ... Зеленский закулисно требует от коллективного Запада дать ему на погашение долгов замороженные российские активы. И тут мы видим экономическую подоплеку этой войны. Ведь если будет заключен мир, то российские активы вернут владельцам, и Зеленскому нечем будет платить по долгам", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте "Смотрим". По словам Медведчука, украинские власти рассчитывают на активы РФ как на "приз от войны", а поэтому и не намерены пока что прекращать военные действия. Политик напомнил, что госдолг Украины в июле вырос на два процента и составил 155,4 миллиарда долларов, из которых 73% – внешняя задолженность. При этом, как он отметил, Зеленский не спешит рассчитываться с основными кредиторами Украины, носится с так называемым "планом победы", при этом не имея "плана погашения долгов". Снижение долгосрочного рейтинга страны, скорее всего, означает, как считает политик, началом процесса похожего на дефолт. "Зеленский не только сделал свою страну банкротом и самой бедной в Европе, а народ – нищим, но и уничтожает западную финансовую систему.. Конечно, он это сделал не сам, хорошо виден след британской банковской системы и дома Ротшильдов, которые активно играют против ЕС и США, то есть против евро и доллара; и Зеленский для них таран, расходный материал. Но вот Зеленский сделал украинский народ расходным материалом для достижения своих целей, а это приводит к геноциду украинского народа", - резюмировал Медведчук.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, киев, россия, виктор медведчук, евросоюз, в мире