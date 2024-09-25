https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974570626.html

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас из-за плана Зеленского

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас из-за плана Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас из-за плана Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского безумен и ведет к мировой войне, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:06

2024-09-25T12:06

2024-09-25T12:06

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского безумен и ведет к мировой войне, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Содержание "плана победы", который завтра Зеленский передаст США, было раскрыто газетой The Times, и он безумен, ведет нас прямо к третьей мировой войне!" — написал политик.Филиппо призвал отказаться от плана Зеленского и прекратить поддержку Украины.Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.

https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html

https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html

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