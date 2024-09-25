https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974552204.html

У Зеленского никогда не было мирного плана, считает политолог

У Зеленского никогда не было мирного плана, считает политолог - РИА Новости, 25.09.2024

У Зеленского никогда не было мирного плана, считает политолог

Заявление Владимира Зеленского против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине говорит о том, что у него никогда не было "мирного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:41

2024-09-25T10:41

2024-09-25T10:41

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине говорит о том, что у него никогда не было "мирного плана", а те, кто в него верил, могут смело "поставить крест", заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех "в мире", кто "хочет говорить" с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование его "формулы мира" для решения конфликта. Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта. "Это (выступление Зеленского в ООН - ред.) лишний раз доказывает и показывает, что никакого "мирного плана" в Киеве не было и нет. В принципе, было понятно, что вступление Украины в НАТО, получение дополнительных объемов оружия, финансирования никак не способствуют мирному соглашению", - сказал Безпалько. Он отметил, что без участия России продвижение "мирного плана" и урегулирование невозможны. "Поэтому на "мирном плане" Зеленского можно смело поставить крест. Поставить тем, кто его ожидал", — подчеркнул эксперт. Отвечая на вопрос агентства, для чего тогда в целом нужен был "мирный план", если Украина сама отказывается от переговоров с российской стороной, Безпалько указал, что это следствие предвыборной ситуации в США, где "украинский кейс используется сторонами в борьбе друг против друга". По его мнению, это также связано с общим трендом на стремление к переговорам, который Украина решила использовать как "трамплин" для требования большей помощи. "Она сделала ряд громких заявлений, потом выдвинула требования, а теперь полностью обозначила условия", — заключил эксперт. Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил, что его так называемый "план победы" Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление ВСУ. По словам Зеленского, этот "план" также направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет. Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что инициатива Зеленского будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Источник добавил, что "план" не содержит уступок России. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974512443.html

https://ria.ru/20240814/zayavleniya-1966072548.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

https://ria.ru/20240724/zaharova-1961670067.html

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Варвара Скокшина

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