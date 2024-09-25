https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html

"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского

"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024

"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского

Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис лишь ослабляет поддержку Украины в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T03:01

2024-09-25T03:01

2024-09-25T03:02

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис лишь ослабляет поддержку Украины в Штатах, пишет журнал National Review."Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, <...> даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.Как отметили в NR, штаб Харрис с помощью Зеленского надеется привлечь на свою сторону сторонников бывшего участницы президентской гонки от Республиканской партии Никки Хэйли, которые в большинстве своем поддерживают Киев. При этом демократов совершенно не волнует, что такие действия лишь ухудшат мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом."Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы ее в приемлемую жертву во имя президентской кампании", — резюмируется в материале.Ранее журнал Federalist сообщил, что Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после того, как он косвенно поддержал вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания в воскресенье. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.Группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. Согласно письму, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В документе также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на самолете ВВС США , а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков", которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.

https://ria.ru/20240924/tac-1974365915.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, камала харрис, выборы президента сша — 2024