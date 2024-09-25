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"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 25.09.2024 (обновлено: 03:02 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис лишь ослабляет поддержку Украины в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:01
2024-09-25T03:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис лишь ослабляет поддержку Украины в Штатах, пишет журнал National Review."Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, &lt;...&gt; даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.Как отметили в NR, штаб Харрис с помощью Зеленского надеется привлечь на свою сторону сторонников бывшего участницы президентской гонки от Республиканской партии Никки Хэйли, которые в большинстве своем поддерживают Киев. При этом демократов совершенно не волнует, что такие действия лишь ухудшат мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом."Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы ее в приемлемую жертву во имя президентской кампании", — резюмируется в материале.Ранее журнал Federalist сообщил, что Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после того, как он косвенно поддержал вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания в воскресенье. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.Группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. Согласно письму, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В документе также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на самолете ВВС США , а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков", которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.
https://ria.ru/20240924/tac-1974365915.html
https://ria.ru/20240925/kongress-1974516288.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского

NR: Зеленский вредит Украине, работая на предвыборную кампанию Харрис

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte RowellВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte Rowell
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис лишь ослабляет поддержку Украины в Штатах, пишет журнал National Review.
"Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, <...> даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Как отметили в NR, штаб Харрис с помощью Зеленского надеется привлечь на свою сторону сторонников бывшего участницы президентской гонки от Республиканской партии Никки Хэйли, которые в большинстве своем поддерживают Киев. При этом демократов совершенно не волнует, что такие действия лишь ухудшат мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.
"Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы ее в приемлемую жертву во имя президентской кампании", — резюмируется в материале.
Ранее журнал Federalist сообщил, что Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после того, как он косвенно поддержал вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания в воскресенье. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.
Группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. Согласно письму, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В документе также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на самолете ВВС США , а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков", которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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