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Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки - РИА Новости, 25.09.2024
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02:17 25.09.2024
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Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки - РИА Новости, 25.09.2024
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки
Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:17
2024-09-25T02:17
экономика
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.“Таким образом, "зашить" в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно”, — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.
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экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф
Экономика, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Госдума РФ
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки

Доцент Валишвили: ужесточение правил страхования жизни защитит клиентов банков

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.
Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.
“Таким образом, "зашить" в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно”, — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.
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ЭкономикаМери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаГосдума РФ
 
 
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