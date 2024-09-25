https://ria.ru/20240925/zarabotok-1974516914.html
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки - РИА Новости, 25.09.2024
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки
Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:17
2024-09-25T02:17
2024-09-25T02:17
экономика
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.“Таким образом, "зашить" в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно”, — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.
https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф
Экономика, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Госдума РФ
Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки
Доцент Валишвили: ужесточение правил страхования жизни защитит клиентов банков