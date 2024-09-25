https://ria.ru/20240925/zarabotok-1974516914.html

Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки

Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки - РИА Новости, 25.09.2024

Финансист объяснила, какой возможности заработка на клиентах лишатся банки

Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:17

2024-09-25T02:17

2024-09-25T02:17

экономика

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

госдума рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ужесточение с 1 октября условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ) защитит интересы потребителей финансовых услуг, рассказала агентству “Прайм” Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она напомнила, что Госдума одобрила закон об ужесточении правил при заключении высокорисковых договоров страхования с 1 октября. Теперь это возможно лишь с высококвалифицированными инвесторами, либо необходимо предварительное тестирование.Кроме того, согласно вступившему в силу весной закону, страховые компании не имеют права отказывать клиентам в выплате всего инвестдохода, который те заработали. То есть, как минимум, застрахованный хотя бы не потеряет вложенные средства.“Таким образом, "зашить" в страховой продукт сложные для понимания клиента условия или условия, нарушающие права потребителя, становится достаточно сложно”, — заключает Валишвили, призывая в случае возможных нарушений жаловаться в электронную приемную Банка России.

https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, госдума рф