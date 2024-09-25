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Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области
Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области - РИА Новости, 25.09.2024
Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области
Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов одобрили на сессии в среду законопроект о преобразовании Онежского района в муниципальный округ, таким... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:11
2024-09-25T17:11
2024-09-25T17:11
архангельская область
онежский район
жкх
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов одобрили на сессии в среду законопроект о преобразовании Онежского района в муниципальный округ, таким образом, он станет 16-м в этом списке, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "Переходный период запланирован до 1 января 2025 года. Онежский район станет 16-м по счету преобразованным муниципалитетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о преобразовании принято по итогам проведения публичных слушаний и одобрения представительными органами поселений и муниципального района. "Мы видим, что муниципальные образования охотно пользуются теми возможностями, которые им предоставляет новый статус. Прежде всего, речь идёт о налоговых льготах, финансовой поддержке программ развития", – рассказал заместитель председателя комитета заксобрания по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Андрей Багрецов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в пресс-службе закосбрания, Архангельская область была в числе первых на Северо-Западе России, кто начал преобразование муниципальных районов и поселений в муниципальные округа. И на сегодня из областного бюджета оказывается серьезная системная поддержка преобразуемым территориям. За последние четыре года в муниципальные округа направлено два миллиарда рублей – это дополнительное финансирование, предусмотренное помимо мер по выравниванию бюджетной обеспеченности, субсидий, предусмотренных другими законами для всех муниципалитетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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онежский район, жкх, россия
Архангельская область, Онежский район, ЖКХ, Россия
АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов одобрили на сессии в среду законопроект о преобразовании Онежского района в муниципальный округ, таким образом, он станет 16-м в этом списке, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
"Переходный период запланирован до 1 января 2025 года. Онежский район станет 16-м по счету преобразованным муниципалитетом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о преобразовании принято по итогам проведения публичных слушаний и одобрения представительными органами поселений и муниципального района.
"Мы видим, что муниципальные образования охотно пользуются теми возможностями, которые им предоставляет новый статус. Прежде всего, речь идёт о налоговых льготах, финансовой поддержке программ развития", – рассказал заместитель председателя комитета заксобрания по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Андрей Багрецов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в пресс-службе закосбрания, Архангельская область была в числе первых на Северо-Западе России
, кто начал преобразование муниципальных районов и поселений в муниципальные округа. И на сегодня из областного бюджета оказывается серьезная системная поддержка преобразуемым территориям. За последние четыре года в муниципальные округа направлено два миллиарда рублей – это дополнительное финансирование, предусмотренное помимо мер по выравниванию бюджетной обеспеченности, субсидий, предусмотренных другими законами для всех муниципалитетов.