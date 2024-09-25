https://ria.ru/20240925/zakonoproekt-1974664720.html

Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области

Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области - РИА Новости, 25.09.2024

Онежский район станет 16-м муниципальным округом в Архангельской области

Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов одобрили на сессии в среду законопроект о преобразовании Онежского района в муниципальный округ, таким... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:11

2024-09-25T17:11

2024-09-25T17:11

архангельская область

онежский район

жкх

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974659185_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_16aca12022030df45f378afa96b37068.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов одобрили на сессии в среду законопроект о преобразовании Онежского района в муниципальный округ, таким образом, он станет 16-м в этом списке, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "Переходный период запланирован до 1 января 2025 года. Онежский район станет 16-м по счету преобразованным муниципалитетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о преобразовании принято по итогам проведения публичных слушаний и одобрения представительными органами поселений и муниципального района. "Мы видим, что муниципальные образования охотно пользуются теми возможностями, которые им предоставляет новый статус. Прежде всего, речь идёт о налоговых льготах, финансовой поддержке программ развития", – рассказал заместитель председателя комитета заксобрания по вопросам государственного управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Андрей Багрецов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в пресс-службе закосбрания, Архангельская область была в числе первых на Северо-Западе России, кто начал преобразование муниципальных районов и поселений в муниципальные округа. И на сегодня из областного бюджета оказывается серьезная системная поддержка преобразуемым территориям. За последние четыре года в муниципальные округа направлено два миллиарда рублей – это дополнительное финансирование, предусмотренное помимо мер по выравниванию бюджетной обеспеченности, субсидий, предусмотренных другими законами для всех муниципалитетов.

https://ria.ru/20240925/byudzhet-1974617539.html

онежский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

онежский район, жкх, россия