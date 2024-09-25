https://ria.ru/20240925/zakharova-1974710270.html

Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться"

Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться" - РИА Новости, 25.09.2024

Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву "не сдаваться" напомнила ему о ситуации с Сербией РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:54

2024-09-25T20:54

2024-09-25T20:54

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мария захарова

жозеп боррель

освободительная армия косово

нато

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву "не сдаваться" напомнила ему о ситуации с Сербией и Косово и позиции Запада по этому вопросу. Как напомнила Захарова, ранее Боррель заявил, что если украинцы "сдадутся перед нарушением целостности их государства", то это станет "хорошим примером" для тех, кто захочет "повторять это снова и снова". "Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова? Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html

https://ria.ru/20240923/energetika-1974289792.html

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в мире, сербия, косово, россия, мария захарова, жозеп боррель, освободительная армия косово, нато, киев