Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться" - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zakharova-1974710270.html
Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться"
Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться" - РИА Новости, 25.09.2024
Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву "не сдаваться" напомнила ему о ситуации с Сербией РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:54
2024-09-25T20:54
в мире
сербия
косово
россия
мария захарова
жозеп боррель
освободительная армия косово
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву "не сдаваться" напомнила ему о ситуации с Сербией и Косово и позиции Запада по этому вопросу. Как напомнила Захарова, ранее Боррель заявил, что если украинцы "сдадутся перед нарушением целостности их государства", то это станет "хорошим примером" для тех, кто захочет "повторять это снова и снова". "Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова? Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html
https://ria.ru/20240923/energetika-1974289792.html
сербия
косово
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, россия, мария захарова, жозеп боррель, освободительная армия косово, нато, киев
В мире, Сербия, Косово, Россия, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Освободительная армия Косово, НАТО, Киев
Захарова ответила Боррелю на его призывы к Киеву "не сдаваться"

Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада по ситуации с Сербией и Косово

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля к Киеву "не сдаваться" напомнила ему о ситуации с Сербией и Косово и позиции Запада по этому вопросу.
Как напомнила Захарова, ранее Боррель заявил, что если украинцы "сдадутся перед нарушением целостности их государства", то это станет "хорошим примером" для тех, кто захочет "повторять это снова и снова".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Вчера, 09:38
"Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова? Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Захарова назвала главную цель энергетической стратегии ЕС
23 сентября, 17:44
 
В миреСербияКосовоРоссияМария ЗахароваЖозеп БоррельОсвободительная армия КосовоНАТОКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала