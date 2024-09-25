https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html

Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским

Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024

Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:38

2024-09-25T09:38

2024-09-25T09:38

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, выразила надежду, что "Бог милует". "А вдруг Бог милует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос. Официальный представитель МИД РФ находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл туда для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, владимир зеленский, оон