https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, выразила надежду, что "Бог милует". "А вдруг Бог милует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос. Официальный представитель МИД РФ находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл туда для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ООН
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН