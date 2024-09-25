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Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024
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09:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским - РИА Новости, 25.09.2024
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:38
2024-09-25T09:38
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, выразила надежду, что "Бог милует". "А вдруг Бог милует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос. Официальный представитель МИД РФ находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл туда для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ООН
Захарова рассказала, что думает о возможной случайной встрече с Зеленским

Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, выразила надежду, что "Бог милует".
"А вдруг Бог милует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель МИД РФ находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл туда для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
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