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Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН - РИА Новости, 25.09.2024
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20:46 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zaharova-1974709314.html
Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН
Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН - РИА Новости, 25.09.2024
Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН
Польша в случае получения Киевом постоянного места в Совете Безопасности ООН столкнулась бы с бесконечной "волынской резней" на площадке этой организации,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:46
2024-09-25T20:46
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Польша в случае получения Киевом постоянного места в Совете Безопасности ООН столкнулась бы с бесконечной "волынской резней" на площадке этой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Как напомнила Захарова, ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский назвал "спорным" вопрос о том, должна ли была Россия получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР. "Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то - и Сикорский не может этого не понимать - поляки получат на ооновской площадке первыми - получат от необандеровцев бесконечную "волынскую резню", - написала Захарова. Она добавила, что Евросоюз наводнили "англосаксонские агенты", которые, являясь официальными лицами суверенных государств, действуют против собственных граждан. "Помним, что жена Сикорского - американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум, и делаем выводы", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html
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в мире, россия, польша, мария захарова, радослав сикорский, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Польша, Мария Захарова, Радослав Сикорский, ООН, Совет Безопасности ООН
Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН

Захарова: при Украине в СБ ООН Польша получила бы бесконечную волынскую резню

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Польша в случае получения Киевом постоянного места в Совете Безопасности ООН столкнулась бы с бесконечной "волынской резней" на площадке этой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как напомнила Захарова, ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский назвал "спорным" вопрос о том, должна ли была Россия получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР.
"Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то - и Сикорский не может этого не понимать - поляки получат на ооновской площадке первыми - получат от необандеровцев бесконечную "волынскую резню", - написала Захарова.
Она добавила, что Евросоюз наводнили "англосаксонские агенты", которые, являясь официальными лицами суверенных государств, действуют против собственных граждан.
"Помним, что жена Сикорского - американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум, и делаем выводы", - заключила Захарова.
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В миреРоссияПольшаМария ЗахароваРадослав СикорскийООНСовет Безопасности ООН
 
 
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