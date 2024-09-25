https://ria.ru/20240925/zaharova-1974709314.html

Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН

Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН - РИА Новости, 25.09.2024

Захарова прокомментировала слова Сикорского о России в Совбезе ООН

Польша в случае получения Киевом постоянного места в Совете Безопасности ООН столкнулась бы с бесконечной "волынской резней" на площадке этой организации,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:46

2024-09-25T20:46

2024-09-25T20:46

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мария захарова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Польша в случае получения Киевом постоянного места в Совете Безопасности ООН столкнулась бы с бесконечной "волынской резней" на площадке этой организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Как напомнила Захарова, ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский назвал "спорным" вопрос о том, должна ли была Россия получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР. "Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то - и Сикорский не может этого не понимать - поляки получат на ооновской площадке первыми - получат от необандеровцев бесконечную "волынскую резню", - написала Захарова. Она добавила, что Евросоюз наводнили "англосаксонские агенты", которые, являясь официальными лицами суверенных государств, действуют против собственных граждан. "Помним, что жена Сикорского - американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум, и делаем выводы", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

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в мире, россия, польша, мария захарова, радослав сикорский, оон, совет безопасности оон