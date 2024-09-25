МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями
В МИД назвали показательной выдачу журналистам из РФ виз в США с ограничениями
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест со стороны американских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
"Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении свободы слова и безопасности журналистов. Элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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