https://ria.ru/20240925/zaharova-1974536524.html

МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями

МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями - РИА Новости, 25.09.2024

МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями

Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:11

2024-09-25T09:11

2024-09-25T09:25

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест со стороны американских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка. "Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении свободы слова и безопасности журналистов. Элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула очевидность того, что группа журналистов не смогла бы никаким образом угрожать США своим присутствием, если бы захотела отъехать подальше от штаб-квартиры ООН для съемок.

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974272507.html

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в мире, сша, мария захарова, сергей лавров, оон