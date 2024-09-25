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МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями - РИА Новости, 25.09.2024
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09:11 25.09.2024 (обновлено: 09:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zaharova-1974536524.html
МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями
МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями - РИА Новости, 25.09.2024
МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями
Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:11
2024-09-25T09:25
в мире
сша
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест со стороны американских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка. "Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении свободы слова и безопасности журналистов. Элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула очевидность того, что группа журналистов не смогла бы никаким образом угрожать США своим присутствием, если бы захотела отъехать подальше от штаб-квартиры ООН для съемок.
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в мире, сша, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
МИД прокомментировал выдачу журналистам из пула Лаврова виз с ограничениями

В МИД назвали показательной выдачу журналистам из РФ виз в США с ограничениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Выдача российским журналистам для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН виз в США, строго ограничивающих их передвижение, - это демонстративный жест со стороны американских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения. Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
"Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении свободы слова и безопасности журналистов. Элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула очевидность того, что группа журналистов не смогла бы никаким образом угрожать США своим присутствием, если бы захотела отъехать подальше от штаб-квартиры ООН для съемок.
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