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Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
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11:29 25.09.2024 (обновлено: 11:34 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:29
2024-09-25T11:34
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова сообщила, что законопроект об ответственности за пропаганду "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду."Очень важный момент, здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте. Сегодня в законодательстве есть устойчивое понятие деструктивного контента", - сказала Яровая журналистам.
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ирина яровая, общество, госдума рф
Ирина Яровая, Общество, Госдума РФ
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри

Яровая о проекте по запрету чайлдфри: речь о санкциях за деструктивный контент

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова сообщила, что законопроект об ответственности за пропаганду "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду.
"Очень важный момент, здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте. Сегодня в законодательстве есть устойчивое понятие деструктивного контента", - сказала Яровая журналистам.
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