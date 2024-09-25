https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:29
2024-09-25T11:29
2024-09-25T11:34
ирина яровая
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова сообщила, что законопроект об ответственности за пропаганду "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду."Очень важный момент, здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте. Сегодня в законодательстве есть устойчивое понятие деструктивного контента", - сказала Яровая журналистам.
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ирина яровая, общество, госдума рф
Ирина Яровая, Общество, Госдума РФ
Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
Яровая о проекте по запрету чайлдфри: речь о санкциях за деструктивный контент
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В законопроекте о запрете пропаганды "чайлдфри" речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова сообщила, что законопроект об ответственности за пропаганду "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду.
"Очень важный момент, здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте. Сегодня в законодательстве есть устойчивое понятие деструктивного контента", - сказала Яровая журналистам.