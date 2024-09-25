https://ria.ru/20240925/vzyatka-1974641592.html

Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке

Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке - РИА Новости, 25.09.2024

Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке

Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:55

2024-09-25T15:55

2024-09-25T15:58

происшествия

таганрог

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Ростовской области.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству о задержании Багмута.По данным областного УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге."В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении Багмута и предпринимателя возбуждено по статьям о мошенничестве и даче взятки.

https://ria.ru/20240922/vzyatki-1974134059.html

https://ria.ru/20240920/vzyatka-1973840409.html

таганрог

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область