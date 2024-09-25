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Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке - РИА Новости, 25.09.2024
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15:55 25.09.2024 (обновлено: 15:58 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/vzyatka-1974641592.html
Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке
Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке - РИА Новости, 25.09.2024
Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке
Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:55
2024-09-25T15:58
происшествия
таганрог
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Ростовской области.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству о задержании Багмута.По данным областного УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге."В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело в отношении Багмута и предпринимателя возбуждено по статьям о мошенничестве и даче взятки.
https://ria.ru/20240922/vzyatki-1974134059.html
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происшествия, таганрог, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ростовская область
Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке

Главу отдела СК по Таганрогу подозревают в посредничестве в крупной взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Ростовской области.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству о задержании Багмута.
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22 сентября, 21:05
По данным областного УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.
«
"В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Багмута и предпринимателя возбуждено по статьям о мошенничестве и даче взятки.
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ПроисшествияТаганрогСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРостовская область
 
 
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