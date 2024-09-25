Главу отдела СК по Таганрогу заподозрили в посредничестве во взятке
Главу отдела СК по Таганрогу подозревают в посредничестве в крупной взятке
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут подозревается в посредничестве во взятке в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по Ростовской области.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству о задержании Багмута.
В Самарской области арестовали главу района по делу о взятках
22 сентября, 21:05
По данным областного УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.
«
"В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении Багмута и предпринимателя возбуждено по статьям о мошенничестве и даче взятки.
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
20 сентября, 14:46