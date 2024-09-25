https://ria.ru/20240925/vzyatka-1974597222.html

Замминистра спорта Ростовской области грозит до шести лет лишения свободы

Замминистра спорта Ростовской области грозит до шести лет лишения свободы - РИА Новости, 25.09.2024

Замминистра спорта Ростовской области грозит до шести лет лишения свободы

Заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:40

2024-09-25T13:40

2024-09-25T13:40

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ростовская область

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой грозит до шести лет лишения свободы по делу о получении взятки. Как сообщалось ранее, Гадарова была задержана по подозрению в коррупционном преступлении. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время районный суд Ростова-на-Дону арестовал Гадарову до 19 ноября включительно. По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.

https://ria.ru/20240922/vzyatki-1974134059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону