https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html

В Пекине представили шедевры русского искусства из Третьяковской галереи

В Пекине представили шедевры русского искусства из Третьяковской галереи - РИА Новости, 25.09.2024

В Пекине представили шедевры русского искусства из Третьяковской галереи

Масштабная выставка русского изобразительного искусства, на которой представлены основные работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:12

2024-09-25T14:12

2024-09-25T14:12

музейные маршруты россии

китай

пекин

суздаль

третьяковская галерея

владимиро-суздальский музей-заповедник

картины

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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Масштабная выставка русского изобразительного искусства, на которой представлены основные работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также работы современных художников, открылась в среду в Столичном музее в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Выставка под названием "Русская душа", совместно организованная Третьяковской галереей, Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и компанией VK, представила более 60 работ - от шедевров древнерусского искусства и иконописи до работ современных медиахудожников. Третьяковская галерея представила китайским зрителям основные произведения из своей коллекции - работы таких художников, как Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Василий Поленов, Василий Тропинин, Алексей Саврасов, Василий Суриков, Архип Куинджи и многих других. Экспозиция современного искусства, представленная VK и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, демонстрирует цифровые работы современных российских художников, которые отражают культурное наследие Суздаля. "Я убеждена, что сегодняшнее мероприятие станет значимым событием в рамках перекрестных Годов культуры двух государств, проводимых в 2024-2025 годах", - сказала советник-посланник посольства РФ в КНР Наталья Степкина, выступая на церемонии открытия выставки. По ее словам, выставка "Русская душа" подарит китайскому зрителю уникальную возможность познакомиться с русским изобразительным искусством во всем его разнообразии - от художественного наследия древней Руси, до творчества современных медиахудожников. "Сегодня Третьяковская галерея спустя 10 лет представляет свои произведения в Пекине. Выставка 2015 года произвела неизгладимое впечатление на жителей Китая, это была выставка передвижников", - сказала на открытии гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева. Она отметила, что Третьяковская галерея ожидает, что сможет также в своих стенах представить коллекции работ из Столичного музея и других музеев Китая. Выставка продлится до 3 декабря.

https://ria.ru/20240919/buryatiyamuzeynyemarshruty-1973334527.html

китай

пекин

суздаль

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин, суздаль, третьяковская галерея, владимиро-суздальский музей-заповедник, картины