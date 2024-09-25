https://ria.ru/20240925/vsu-1974550193.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:35

2024-09-25T10:35

2024-09-25T10:42

происшествия

белгородская область

доброполье (город)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая вследствие прилета боеприпаса повреждены фасад и крыльцо частного домовладения. В поселке Доброполье в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме. Кроме того, огнем уничтожены надворные постройки. В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом", – написал он. Губернатор добавил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате прилета снарядов выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы в трех частных домах. Также полностью разрушены две надворные постройки.

https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html

белгородская область

доброполье (город)

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, доброполье (город), вячеслав гладков, вооруженные силы украины