https://ria.ru/20240925/vsu-1974550193.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:35
2024-09-25T10:35
2024-09-25T10:42
происшествия
белгородская область
доброполье (город)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551875_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e47799f3bbef4e4ed7cdff930f37aad9.jpg
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая вследствие прилета боеприпаса повреждены фасад и крыльцо частного домовладения. В поселке Доброполье в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме. Кроме того, огнем уничтожены надворные постройки. В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом", – написал он. Губернатор добавил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате прилета снарядов выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы в трех частных домах. Также полностью разрушены две надворные постройки.
https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html
белгородская область
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551875_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6d0aa36719c2b77c7b2d8dce4ff33f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, доброполье (город), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Доброполье (город), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в двух округах Белгородской области