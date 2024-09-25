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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024
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10:35 25.09.2024 (обновлено: 10:42 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/vsu-1974550193.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:35
2024-09-25T10:42
происшествия
белгородская область
доброполье (город)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая вследствие прилета боеприпаса повреждены фасад и крыльцо частного домовладения. В поселке Доброполье в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме. Кроме того, огнем уничтожены надворные постройки. В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом", – написал он. Губернатор добавил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате прилета снарядов выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы в трех частных домах. Также полностью разрушены две надворные постройки.
https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html
белгородская область
доброполье (город)
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происшествия, белгородская область, доброполье (город), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Доброполье (город), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в двух округах Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. 25 сентября 2024
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. 25 сентября 2024
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая вследствие прилета боеприпаса повреждены фасад и крыльцо частного домовладения. В поселке Доброполье в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме. Кроме того, огнем уничтожены надворные постройки. В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом", – написал он.
Губернатор добавил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате прилета снарядов выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы в трех частных домах. Также полностью разрушены две надворные постройки.
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ПроисшествияБелгородская областьДоброполье (город)Вячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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