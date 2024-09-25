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Врачи внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин
Врачи внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин - РИА Новости, 25.09.2024
Врачи внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин
Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина внедрили новый метод лечения аденомы простаты у... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:22
2024-09-25T10:22
2024-09-25T10:23
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Врачи урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина внедрили новейший малоинвазивный метод лечения аденомы простаты. Это наиболее распространенное заболевание у мужчин, которое значительно влияет на качество жизни. Оно возникает примерно у трети пациентов в возрасте 40–45 лет и у 70 процентов - после 60", – сказано в сообщении. Отмечается, что новая методика предполагает малоинвазивную операцию, которая занимает около 15 минут и не требует хирургических разрезов. Пациенту не нужна длительная госпитализация.
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общество, москва, здоровье - общество
Общество, Москва, Здоровье - Общество
Врачи внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин
Врачи ММНКЦ имени Боткина внедрили новый метод лечения аденомы простаты у мужчин