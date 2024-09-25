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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vostok-1974573141.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 25.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Восток", сообщило РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:16
2024-09-25T12:16
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка, Зеленое Поле и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html
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россия, великобритания, франция, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Киев потерял до 135 военных и две гаубицы в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих и две гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка, Зеленое Поле и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияФранцияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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